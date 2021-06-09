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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ننشر اختصاصات لجنة الخطة والموازتة بـ مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقاً لأحكام  اللائحة الداخلية له ، والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

و تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

 

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نهائيا.. مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق الطوارئ الطبية

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مجلس النواب يوافق على الترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب في غارب والصحراء الشرقية .. وقرض بقيمة 108 ملايين يورو لتطوير الصرف الصحي بريف الصعيد


ونصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه :"  بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة .

 

اختصاصات لجنة الخطة والموازنة

 


تختص لجنة الخطة والموازنة بـ الأعمال الآتيه :

 

1-الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى. 

 

2-موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية. 

 

3-موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

 

 4-التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. 

 

5-التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية. 

 

6-موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية.

 

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية..

مجلس النواب الموازنة العامة للدولة الدستور اللائحة الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي واجبات الأعضاء حقوق لجنة الخطة والموازنة اختصاصات

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