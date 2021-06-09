تهتم بـ30 مليون مزارع.. عضو "الشيوخ": نقابة للفلاحين على أجندة اللجنة

قال النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين خلال الأيام المقبلة، تمهيدا للانتهاء منه وإحالته إلى الجلسة العامة؛ لأخذ القرار النهائي بشأنه وإحالته إلى مجلس النواب لحسم مصيره.



وأكد أبو الفتوح، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية إنشاء أول نقابة للفلاحين تهتم بشئون 30 مليون فلاح، وتبحث مشاكل وأزمات هذه الفئة، مع توفير كل سبل الدعم لهم، لافتا إلى أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وافقت على المشروع، في فبراير الماضي، مع العلم أنه مؤجل من الفصل التشريعي السابق.



ويساهم التشريع في تشجيع قطاع الزراعة وحصول الفلاح على مزيد من الحقوق ومشاركته الفعالة لصغار الزراع، كما يعمل على توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، بالإضافة إلى وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابي الصحيح، من خلال كيان واحد يضم كافة الفلاحين والمنتجين الزراعيين ويكون هو الناطق باسمهم.