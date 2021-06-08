عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العندليب الأسمر يشدو بأجمل الأغاني

جانب من مُقتنيات عبد الحليم حافظ على هامش حفلات الهولوجرام.. تفاصيل وأسعار التذاكر

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ

وسط أجواء الإستعدادات المُكثفة لإنطلاق حفلات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوجرام، على مسرح "مول العرب" يومي الخميس والجمعة 17 و 18 يونيو.
 

وستُتاح الفرصة أمام مُحبي وعشاق الفنان الكبير الراحل للإستمتاع بمُشاهدة جانب من مُقتنيات العندليب التي سيتم عرضها في متحف على هامش الحفلات، وستتضمن المُقتنيات عدداً من الأدوات الخاصة بعبد الحليم حافظ وبعض ملابسه ومُتعلقاته الشخصية.
 

txt

فرقة عبد الحليم عجم بقبة الغوري في شارع الأزهر

txt

فرح الزاهد : أمي تختار أدواري بعناية وتوقعت نجاحي في الطاووس

 

ولأول مرة سيتمكن عُشاق ومُحبي النجم الكبير عبد الحليم حافظ من الإستمتاع بأجواء حفلاته وأغنياته الشهيرة بعد أكثر من أربعين عاماً على رحيله، وتتراوح أسعار التذاكر بين 650 و 2250 جنيها.
 

وتُعد هذه الحفلات بتقنية الهولوجرام لأغاني العندليب هي الأولي جماهيرياً التي تُقام في مصر، والذي سبق وأطلقته "مجموعة MBC“ بالتعاون مع مؤسسة دبي للسياحة والتجزئة في مدينة دبي منتصف شهر مايو الماضي والذي حقق نجاحاً باهراً.
 

وتتضمن الحفلات التي ستُقام في تمام الساعة 8:30 مساءً يومي الخميس والجمعة 17 و 18 يونيو حيث تفتح الأبواب الساعة 6:30 مساءً فقرات غنائية متنوعة وأغاني شهيرة للعندليب الأسمر منها أغنيات جبار وقولولو وأسمر يا أسمراني وغيرها وسيصاحب تقديم الأغاني أوركسترا تضم أكثر من 20 عازف وعازفة وكورال كامل يُقدمون موسيقي مُباشرة.
 

يُذكر أن حفلات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ التي تُقام على مسرح "مول العرب" بتقنية الهولوجرام، مُتاح حالياً الحجز عليها للجمهور، مع التأكيد بالنسبة للحضور على اتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19".

عبد الحليم حافظ MBC الطاووس مول العرب مدينة دبي دبي للسياحة شارع الأزهر العندليب

موضوعات متعلقة

الفيلم المصري "ريش" يشارك رسميا بمهرجان كان السينمائي الدولي

الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية يعقد دورته الأولي في سبتمبر 2021

مهرجان البحر الأحمر الدولي يستضيف ليالي السينما السعودية .. عروض فنية لأول مرة .. برنامج يضم أفلاما سعودية معاصرة لمجموعة من المواهب الواعدة

فلسطين في القلب.. جدول عروض متروبوليس سينما في لبنان

عروض فنية لأول مرة.. مهرجان البحر الأحمر الدولي يستضيف ليالي السينما السعودية

تعرف على موعد حفل عمرو دياب في السعودية

القاهرة السينمائي يعلن فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في الدورة 43

بطولة آدم بكري وسينتيا ساموئيل.. "باب الجحيم" أول إنتاج عربي يمزج بين الخيال العلمي والدراما والأكشن.. تفاصيل المسلسل المنتظر

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: فحص 16 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية

بالأرقام.. خبير: إثيوبيا لن تخزن أكثر من 6 مليارات متر مياه أمام سد النهضة

خطة استراتيجية بين "السياحة" و"الطيران" لجذب الوافدين لمصر

جانب من مُقتنيات عبد الحليم حافظ على هامش حفلات الهولوجرام.. تفاصيل وأسعار التذاكر

الفيض الذي لا ينتهي ..7 سنوات من تنصيب السيسي رئيسا لمصر

رسميا.. سكودا العالمية تعلن إطلاق إينياك Sportline iV 2021 الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص أمر إحالة 8 متهمين في قضية التخابر الجديدة: إمداد داعش بمعلومات عن محطتي رمسيس وسيدي جابر

تعاونوا مع داعش.. تفاصيل أمر إحالة 8 متهمين في قضية التخابر الجديدة للجنايات

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

تفاصيل مؤثرة في حياة محفظ القرآن بالبحيرة قتله مسجل خطر بسبب 5 جنيهات

بحد أدنى 250 جنيها | زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين والصرف أول يوليو.. تفاصيل

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

جريمة أسرية جديدة.. فلاح يقتل شقيقه ويصيب أمه في الجيزة بسبب الميراث

قرار عاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين للمملكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

شاهد .. أسماك قرش المطرقة تحيط بامرأة على عوامة من كل جانب

الناجي الوحيد طفل.. دهس عائلة مسلمة بوحشية في لندن والكشف عن القاتل|صور

عاش هنا يوثق حقيقة نبؤة عادل إمام بوفاة مجدى وهبه صغيرا.. وحقيقة سجنه ووفاته بسبب المخدرات

فيديو

فيديو جراف.. روبوتات الحرم.. كيف استعدت السعودية لـ موسم الحج؟

فيديوجراف.. تفاصيل العثور على كشف أثري يعود للأسرة 26 بالإسماعيلية

فيديوجراف| موجود في البصل.. الفرق بين الفطر والعفن الأسود

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

محمد الجزيري يكتب: أين نحن منك أيها الشيخ مُجاهِد «المجاهد»؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ