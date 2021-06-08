جانب من مُقتنيات عبد الحليم حافظ على هامش حفلات الهولوجرام.. تفاصيل وأسعار التذاكر

العندليب الأسمر يشدو بأجمل الأغاني

وسط أجواء الإستعدادات المُكثفة لإنطلاق حفلات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوجرام، على مسرح "مول العرب" يومي الخميس والجمعة 17 و 18 يونيو.



وستُتاح الفرصة أمام مُحبي وعشاق الفنان الكبير الراحل للإستمتاع بمُشاهدة جانب من مُقتنيات العندليب التي سيتم عرضها في متحف على هامش الحفلات، وستتضمن المُقتنيات عدداً من الأدوات الخاصة بعبد الحليم حافظ وبعض ملابسه ومُتعلقاته الشخصية.



ولأول مرة سيتمكن عُشاق ومُحبي النجم الكبير عبد الحليم حافظ من الإستمتاع بأجواء حفلاته وأغنياته الشهيرة بعد أكثر من أربعين عاماً على رحيله، وتتراوح أسعار التذاكر بين 650 و 2250 جنيها.



وتُعد هذه الحفلات بتقنية الهولوجرام لأغاني العندليب هي الأولي جماهيرياً التي تُقام في مصر، والذي سبق وأطلقته "مجموعة MBC“ بالتعاون مع مؤسسة دبي للسياحة والتجزئة في مدينة دبي منتصف شهر مايو الماضي والذي حقق نجاحاً باهراً.



وتتضمن الحفلات التي ستُقام في تمام الساعة 8:30 مساءً يومي الخميس والجمعة 17 و 18 يونيو حيث تفتح الأبواب الساعة 6:30 مساءً فقرات غنائية متنوعة وأغاني شهيرة للعندليب الأسمر منها أغنيات جبار وقولولو وأسمر يا أسمراني وغيرها وسيصاحب تقديم الأغاني أوركسترا تضم أكثر من 20 عازف وعازفة وكورال كامل يُقدمون موسيقي مُباشرة.



يُذكر أن حفلات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ التي تُقام على مسرح "مول العرب" بتقنية الهولوجرام، مُتاح حالياً الحجز عليها للجمهور، مع التأكيد بالنسبة للحضور على اتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19".