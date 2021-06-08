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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"رجال الأعمال": السيسي استطاع بناء الجمهورية الجديدة في 7 سنوات

رجال الأعمال المصريين
رجال الأعمال المصريين

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرئيس السيسي في 7 سنوات استطاع إعادة بناء الدولة المصرية ومعالجة المشاكل والتحديات التي واجهتها مصر في 100 عام.

واضاف الزيات، ان الجمهورية الجديدة الهدف الاسمي للقياده السياسية بجانب نجاحه في عودة مصر لدورها الاقليمي والدولي.

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واوضح أن خلال 7 سنوات الماضية ارتكزت المحاور الرئيسية للقيادة السياسية علي 5 محاور أولها، هيكلة التشريعات والقوانين والقضاء علي الروتين والبيروقراطية مثل قانون الجمارك والاستثمار والثروة المعدنية والتشيد والبناء.

واضاف أما المحور الثاني فقد أهتم الرئيس بخلق بيئه اعمال تنافسية للمستثمرين المحليين والاجانب من خلال تحقيق العدالة الضريبة ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي.

وتابع، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرقابة ومتابعة تنفيذ القوانين الاقتصادية كان المحور الثالث للرئيس مما خلق مناخ استثمار جاذب للاستثمار.

وأشار إلى أن المحور الرابع هو تطبيق التكنولوجيا في ادارة الدوله المصرية واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل وربط البيانات والمعلومات مما ساهم في تنفيذ المحاور السابقه بشفافيه وكفاءه.

وأضاف أن الرئيس السيسي أهتم في 7 السنوات الماضية بأحد أهم المحاور وهو بناء المواطن المصري وتوفير حياه كريمه للمصرين وتوفير التعليم والصحة لبناء مواطن لديه القدرة علي المشاركة في بناء الجمهوريه الجديدة.
 

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