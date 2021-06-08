نشرة أخبار العالم: مراوغات جديدة لـ إثيوبيا.. قرارات عاجلة من السعودية.. صدمة في الصين.. وتنصيب حكومة إسرائيل الجديدة

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث المهمة في عدد من المفات والقضايا الحيوية وتصدر ذلك….



قرار عاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين للمملكة



بدأت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى 31 يوليو المقبل.

وبحسب صحيفة المناطق السعودية فإن ذلك القرار يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



يأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:



أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.



ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.



ثالثًا: يقتصر التمديد على الدول الـ 20 التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، والمعلنة بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021م.

مراوغات إثيوبيا.. تصريحات دبلوماسية هادئة وتحركات مريبة على الأرض



أعلنت الحكومة الإثيوبية عن التزامها باتخاذ نهج الحلول السلمية لحل أزمتي الحدود مع السودان وسد النهضة مع دولتي المصب، مشيرة إلى إنها لاتنوي التصعيد، وذلك في واحدة من التصريحات المتناقضة التي تطلقها إثيوبيا من فترة لأخرى والتي تحاول من خلالها الخداع وتنفيذ ما تريده على الأرض، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأكد وزير الدولة بالخارجية الإثيوبية السفير رضوان حسين على التزام بلاده بالعمل لإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي مع السودان.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الإثيوبي بوزيرة الخارجية الكينية ريشيل أومامو في أديس أبابا، حيث بحث عدد من قضايا الاهتمام المشترك.

وقال حسين إنه أطلع المسؤولة الكينية على الأوضاع الراهنة في إثيوبيا وموقف بلاده من النزاع الحدودي مع الخرطوم وملف سد النهضة والوضع في إقليم تجراي والانتخابات الإثيوبية في الـ21 من يونيو الجاري.



وأضاف أن إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي مع السودان والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي مع القاهرة والخرطوم.

وأشار إلى الجهود الإنسانية التي تبذلها الحكومة الإثيوبية في إقليم تجراي ووصفها بالمشجعة، داعيا المجتمع الدولي لتقديم دعم ملموس والامتناع عن التسييس غير الضروري للأمر، وفق تعبيره .

وأعرب المسؤول الإثيوبي عن تقديره للتحقيقات المشتركة الجارية بين لجنة حقوق الإنسان والأمم المتحدة التي تعمل في إقليم تيجراي.

ونوه إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عقب التحقيقات التي أجرتها السلطات المختصة في إثيوبيا.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الكينية على ضرورة الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية.

وقالت إن كينيا تعتقد بأن القضايا المتعلقة بأفريقيا ينبغي أن يتم التعامل معها على مبدأ "الحلول الأفريقية".

يشار إلى أنه في 8 مايو الماضي ، دشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، المرحلة الأولى من مشروع الطريق السريع الذي يربط أديس أبابا بميناء مومباسا الكيني، بطول 92 كيلومترا.

ويعد هذا المشروع جزءا من شبكة القرن الأفريقي، ومن المتوقع أن يساهم بشكل كبير في العلاقات الاقتصادية لإثيوبيا مع المنطقة.

وتتناقض هذه التصريحات الإثيوبية المطمئنة للمسئولة الكينية، مع تصريحات إثيوبية أخرى لا تسير على نفس الخط، وهو ما يشير إلى ضرورة الحذر من المساعي الإثيوبية، لأنه وفق ما قاله خبراء، فإنه يجب الحذر من تصريحات وزير الري الإثيوبي سيليش بيكيلي قبل أيام، والتي قال فيها إن إثيوبيا لن تتمكن من بناء السد هذا العام وأنه سيتم الرفع لـ573م فقط، لأنها متضاربة ولم ترسل إثيوبيا بيانا رسميا بشأنها لمصر والسودان.

في الوقت نفسه شدد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بعد اجتماع مع اللجنة العليا لسد النهضة، على رفض السودان للملء الأحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، مشيراً للتهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الروصيرص وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.

وجدد الاجتماع تمسك السودان وإيمانه بمبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الأفريقية، مستهدياً بالتجارب الأفريقية المماثلة في إدارة نهري النيجر والسنغال وغيرها من التجارب الأفريقية في إدارة موارد المياه العابرة للحدود.

وداعاً نتنياهو.. تنصيب حكومة إسرائيل الجديدة الأحد المقبل



أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي، ياريف ليفين، عن تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة وعرضها للتصويت لنيل ثقة الكنيست يوم الأحد المقبل.

يأتي قرار ليفين، بعد تأكيده، أن رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، "تمكن" من تشكيل الحكومة الجديدة، التي أعلنت أحزاب "كتلة التغيير" عن تشكيلها.

وستكون "حكومة التغيير" بحال حظيت بثقة الكنيست، بالتناوب ما بين رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، على أن يكون بينيت أولا بالتناوب، فيما سيشغل لبيد منصب وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة.

ووفقا للبيان الصادر عن ليفين بشأن جلسة تنصيب الحكومة، ستعقد جلسة خاصة للكنيست يوم الأحد المقبل الموافق 13 يونيو، حيث سيتم عرض الحكومة الجديدة للنيل ثقة الكنيست.

وأوضح في البيان أنه خلال ذات الجلسة سيتم انتخاب الرئيس الجديد للكنيست الـ24، علما أن أحزاب "كتلة التغيير" التي تشكل الحكومة، أعلنت أن ميكي زوهر الضابط السابق في قيادة الشرطة، هو مرشحها لرئاسة الكنيست.

وأكد أن قراره بخصوص عقد جلسة خاصة للكنيست لتنصيب الحكومة الجديدة، وجدول أعمال الجلسة، سيحول إلى اللجنة المنظمة من أجل إقراره والمصادقة عليه.

ويأتي ذلك، فيما توصلت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الذي تتشكل بموجبه "حكومة التغيير"، إلى تفاهمات حول الخطوط العريضة للحكومة الجديدة بعد مفاوضات ائتلافية مكثفة ومطولة.

وتمحورت الخطوط العريضة للحكومة المرتقبة، من بين عدة أمور، حول تعزيز البناء الاستيطاني في مدينة القدس وتحويلها إلى مركز الحكم الإسرائيلي عبر نقل مقرات الوزرات إليها.

وتنص وثيقة الخطوط العريضة الذي توصلت إليها، الأحزاب المشاركة في حكومة التناوب بين بينيت، ولبيد، على أنه "ستعمل الحكومة من أجل نمو وازدهار القدس، عاصمة إسرائيل، مع الاستمرار في تعزيز وتوسيع البناء فيها، وتحويلها إلى عاصمة ديناميكية وعصرية. ومن أجل ترسيخ مكانة المدينة كمركز للحكم، في غضون فترة وجيزة بعد تنصيب الحكومة، سيتم نقل جميع مقرات الوزرات وأقسامها والمؤسسات الحكومية إلى القدس".

وعلى الصعيد السياسي، ينص الاتفاق على "العمل على تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي والحفاظ على أمن المواطنين، إلى جانب السعي الدائم لتحقيق السلام". وفي الصياغة النهائية للاتفاق، لم يأت الاتفاق على ذكر "الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب"، علما بأن المسودات الأولية للاتفاق كانت قد شملت ذلك.

صدمة جديدة بسبب إصابات كورونا في الصين



أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت اللجنة إن الإصابات بينها 19 محلية، و14 قادمة من الخارج، كما لم تسجل أي حالات وفاة بسبب الفيروس.

ومن ناحية أخرى، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم، عن إعداد مختبر، تابع للحكومة الأمريكية، تقريرًا، يرجح فيه تسرب فيروس كورونا من معمل في مدينة ووهان الصينية.

ومن ناحية أخرى، وجه رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، تحذيرا لدول العالم؛ لتوخي الحذر في تخفيف القيود، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال، في كلمة له، إنه مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فإن الوباء يسير بشكل متزايد في بلدان كثيرة.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن "العالم يشهد إشارات مشجعة فيما يتعلق بـ انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث انخفض عدد حالات الإصابة للأسبوع السادس على التوالي، كما انخفض عدد الوفيات للأسبوع الخامس على التوالي".

ولفت أدهانوم، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة في جنيف، مساء الإثنين، إلى أنه رغم ذلك فإن هناك ثلاث مناطق في العالم زاد فيها عدد الوفيات خلال الأسبوع الماضى.

وأوضح أن العالم يشهد اتجاهين للجائحة، حيث يواجه عدد من البلدان وضعا خطيرا للغاية، بينما بدأت بلدان أخرى، وهي التي حققت نسبة كبيرة من تطعيم سكانها لتوفر اللقاحات لديها في تخفيف القيود الاجتماعية والإجراءات والقيود، خاصة مع انخفاض عدد الوفيات لديها، وتحديدا لدى السن الأعلى.