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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة الصحة: فحص 16 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

صدى البلد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص وتقديم الخدمة الطبية لـ 16 مليونا و 178 ألفا و994 سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ بداية انطلاقها من شهر يوليو 2019.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى تدريب 15 ألفا و 168 من الفرق الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات المعنية بتقديم الخدمات الطبية للسيدات المنتفعات من المبادرة بكافة محافظات الجمهورية على أحدث البروتوكولات العلمية الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث تشمل التدريبات "الأطباء والتمريض وفرق التوعية" بالوحدات الصحية، و"أطباء الفحص المتقدم، أطباء الأشعة، أطباء الباثولوجى، والفنيين" بالمستشفيات ومراكز الأورام.

وأكد "مجاهد" على استمرار تقديم التدريبات النظرية والعملية الدورية للفرق الطبية بكافة محافظات الجمهورية، لمواكبة التطورات العلمية للكشف المبكر على سرطان الثدي، حرصاً على تقديم أفضل خدمة طبية للمنتفعات من المبادرة، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمرأة المصرية.

وأوضح "مجاهد" أن التدريب يتم من خلال محاضرات نظرية وورش عمل تتضمن التعريف بـ " سير العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتدريب على الفحص الإكلينيكي المتقدم لسرطان الثدي، وأسس التوعية الصحيحة للمنتفعات "، وذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين في " الجراحة العامة، علاج الأورام، أطباء الأشعة ".


ولفت "مجاهد " إلى أن الوزارة قامت بتنظيم ورشة عمل اليوم الثلاثاء بـ مركز أورام الإسماعيلية التعليمي بمحافظة الإسماعيلية، لتدريب عدد من الفرق الطبية من مقدمي الخدمة للسيدات المنتفعات من المبادرة بالوحدات الصحية من محافظات الاسماعيلية والسويس وشمال سيناء، على أحدث البروتوكولات العلمية للكشف الإكلينيكي لسرطان الثدي.

وأكد " مجاهد" على استمرار تقديم الفحص والخدمات الطبية للسيدات من خلال أكثر من 3000 ألف وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية المتقدمة للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، لافتاً إلى توفير أحدث بروتوكولات العلاج لـ سرطان الثدي، لعلاج السيدات المنتفعات من المبادرة بالمجان.


وأفاد أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال  الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg ، بالإضافة إلي تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

وزيرة الصحة المرأة المصرية المبادرة الرئاسية الدكتورة هالة زايد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

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