معرض فني جديد لـ كريم سيد لمجموعة من أعماله
يستعد الفنان التشكيلي الشاب كريم سيد لتنظيم معرض فني له خلال الفترة المقبلة يشارك فيه مجموعة من أعماله الفنية.
ويقول كريم سيد، إن والديه أثر فيه، وفي فنه كون والده فنانا تشكيليا، ووالدته كانت تعمل في الخياطة بأحد المصانع الكبرى فورث منها أيضا حبه لمجال الأزياء، واتجه لتصميم الأزياء بجانب الرسم.
واشتغل في العديد من البراندات المصرية، وأصبح مدرب لتصميم الأزياء ثلاثي الأبعاد من عام 2014 ودرب مئات المتدربين داخل مصر وخارجها.
وتمنى كريم مستقبلا أن يصبح احد ايقونات الموضة في مصر و العالم وأن يصبح الأفضل في العالم في تصميم الأزياء الرقمي، لافتا إلى أن العصور القديمة و الطبيعية تساعده في الأزياء التي يصممها.
وأكد على أنه سيواصل مسيرته أيضا في الفن التشكيلي والرسم حتى يصل إلى أن يكون أحد الفنانين البارزين.