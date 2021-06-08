معرض فني جديد لـ كريم سيد لمجموعة من أعماله

يستعد الفنان التشكيلي الشاب كريم سيد لتنظيم معرض فني له خلال الفترة المقبلة يشارك فيه مجموعة من أعماله الفنية.

ويقول كريم سيد، إن والديه أثر فيه، وفي فنه كون والده فنانا تشكيليا، ووالدته كانت تعمل في الخياطة بأحد المصانع الكبرى فورث منها أيضا حبه لمجال الأزياء، واتجه لتصميم الأزياء بجانب الرسم.

واشتغل في العديد من البراندات المصرية، وأصبح مدرب لتصميم الأزياء ثلاثي الأبعاد من عام 2014 ودرب مئات المتدربين داخل مصر وخارجها.

وتمنى كريم مستقبلا أن يصبح احد ايقونات الموضة في مصر و العالم وأن يصبح الأفضل في العالم في تصميم الأزياء الرقمي، لافتا إلى أن العصور القديمة و الطبيعية تساعده في الأزياء التي يصممها.



وأكد على أنه سيواصل مسيرته أيضا في الفن التشكيلي والرسم حتى يصل إلى أن يكون أحد الفنانين البارزين.