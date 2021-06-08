رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير امتحانات نهاية العام بالكليات

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي بكليات التربية، الآثار والتربية الرياضية بمقر الجامعة الجديد، يرافقه الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة، عمداء الكليات ووكلائها وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجولة اطمئن رئيس الجامعة ، على إلتزام جميع القائمين على العملية الامتحانية من طلاب ومراقبين من تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد بين الطلاب، كما تأكد من توفير وسائل الراحة داخل اللجان والرعاية الطبية وأيضًا مستوى أسئلة الإمتحانات.

وقال الدكتور خالد عبداللطيف عمران عميد كلية التربية، أن العدد الإجمالي لطلاب الكلية الذين يؤدون الامتحانات بلغ ١١ ألف طالب، تم توزيعهم على ١٥٨ لجنة، بأربع مقرات إمتحانية بكليات التربية، الآداب، التجارة والمجمع المركزي للمدرجات، مضيفاً أن الامتحانات بدأت ٦ يونيو الجاري وتنتهي ٦ يوليو القادم، وذلك فترتين صباحية ومسائية.

وأشار الدكتور عبدالناصر ياسين عميد كلية الآثار، أن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي بلغ ٣٨٧ طالب وطالبة، موزعين على ١٩ لجنة بمقر الكلية، موضحاً أن الامتحانات تجري في الفترة من ٦ يونيو الجاري حتى ٢٧ من نفس الشهر، وذلك على فترتين صباحية من الساعة ١٠ حتي ١٢ ظهراً، ومسائية من ١ حتى ٣ عصراً.

وأوضح الدكتور إبراهيم البرعي القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، أن ٢٩٠٢ طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية العام بالكلية، وقد تم توزيعهم على ١٦ لجنة بمدرجات كلية التجارة ومجمع فصول كلية التربية والمبنى الإداري، مضيفاً أن الامتحانات تجري على فترتين صباحية من ١٠ حتي ١٢ ظهراً، ومسائية من ١ حتى ٣ عصراً، كما تستمر في الفترة من ٨ يونيو الجاري حتى ٢٤ من نفس الشهر.