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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : السيسي أول رئيس يشعر بحياة وأحوال الشعب المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال  النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب،  ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس يشعر بحياة المواطن المصري وحالته ، كما ان الرئيس يعمل دائما علي ان يوفر للمواطن الحياة الكريمة من خلال توفير كافة الخدمات بجميع انواعها وبمستوي لائق له ودون اي مساس بكرامته.

 

واشار عضو مجلس النواب، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، ان الرئيس اصدر تعليماته للحكومة من اجل الدفع بمشروع قانون انشاء صندوق الطوارئ الطبية وهذا القانون يتوافق مع الدستور والقانون

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وطالب النائب بان يمتد عمل هذا الصندوق للوحدات الصحية بالقري والارياف، مضيفا انه لابد من توسيع قاعدة عمل الصندوق للوحدات الصحية وضرب مثلا بالوحدات الصحية بمركز حوش عيسي وبالدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة قائلا الوحدات الصحية تعاني من عجز سواء بالموارد البشرية او الامكانيات الفنية ومثل هذا الصندوق لو امتد للوحدات الصحية سيعمل علي تغير الشكل جملة وتفصيلا حتي تقوم  الوحدات الصحية  بالدور المنوط به والتي من اجلها تم انشائها

 

واوضح قريطم ان الرئيس السيسي يعمل دائما لصالح المواطن الفقير ومن أجل ذلك كانت مبادرة حياة كريمة وكان قانون التامين الصحي الشامل وكل هذا يصب في خانة المواطن المصري الفقيرة، والذي يجد من يد الرئيس يد تحنو علية بالفعل وقدم النائب الشكر للقيادة السياسية وللحكومة لدفعها لهذا القانون لمجلس النواب              

 

فيما اعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الموافقة علي مشروع القانون التي يعد بمثابة خطوة جيدة،  حيث يواجه كافة الكوارث الطبية، كما من شأنه أن يضمن إستدامة تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار التي أطلقها الرئيس السيسى، والتى ساعدت فى تنفيذ نحو 500 ألف عملية جراحية كانت حرجة جدا مثل تركيب دعامات وقواقع للأطفال، وبالتالى سيضمن ذلك الصندوق الإستمرار فى تنفيذ تلك المبادرة واستدامتها، كما سيغطى الفرق فى الأسعار بين تكاليف العلاج والتأمين الصحى، بالإضافة إلى دور مهم جدا فى حل أزمات غرف العناية المركزة.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بايجاد سبل أخرى لتمويل ذلك الصندوق، لزيادة موارده المالية، حتى يتمكن من القيام بدوره .

وحرص النائب أيمن أبو العلا، على توجيه الشكر للأطقم الطبية بالبلاد، لما تقوم به من دور وما تقدمه من تضحيات فى مواجهة أزمة كورونا.

وانتقد النائب أيمن أبو العلا، تعدد الهياكل التنظيمية المعنية بإدارة مثل مجلس الأمناء ومجلس الإدارة، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل جمع تلك المجالس فى مجلس واحد تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة تخفيضا للتكاليف.

مجلس الوزراء مجلس النواب الرئيس السيسي حياة كريمة التامين الصحي الشامل حوش عيسى

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