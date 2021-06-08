برلماني : السيسي أول رئيس يشعر بحياة وأحوال الشعب المصري

برلماني : السيسي أول رئيس يشعر بحياة وأحوال الشعب المصري
قال النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس يشعر بحياة المواطن المصري وحالته ، كما ان الرئيس يعمل دائما علي ان يوفر للمواطن الحياة الكريمة من خلال توفير كافة الخدمات بجميع انواعها وبمستوي لائق له ودون اي مساس بكرامته.
واشار عضو مجلس النواب، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، ان الرئيس اصدر تعليماته للحكومة من اجل الدفع بمشروع قانون انشاء صندوق الطوارئ الطبية وهذا القانون يتوافق مع الدستور والقانون
وطالب النائب بان يمتد عمل هذا الصندوق للوحدات الصحية بالقري والارياف، مضيفا انه لابد من توسيع قاعدة عمل الصندوق للوحدات الصحية وضرب مثلا بالوحدات الصحية بمركز حوش عيسي وبالدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة قائلا الوحدات الصحية تعاني من عجز سواء بالموارد البشرية او الامكانيات الفنية ومثل هذا الصندوق لو امتد للوحدات الصحية سيعمل علي تغير الشكل جملة وتفصيلا حتي تقوم الوحدات الصحية بالدور المنوط به والتي من اجلها تم انشائها
واوضح قريطم ان الرئيس السيسي يعمل دائما لصالح المواطن الفقير ومن أجل ذلك كانت مبادرة حياة كريمة وكان قانون التامين الصحي الشامل وكل هذا يصب في خانة المواطن المصري الفقيرة، والذي يجد من يد الرئيس يد تحنو علية بالفعل وقدم النائب الشكر للقيادة السياسية وللحكومة لدفعها لهذا القانون لمجلس النواب
فيما اعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الموافقة علي مشروع القانون التي يعد بمثابة خطوة جيدة، حيث يواجه كافة الكوارث الطبية، كما من شأنه أن يضمن إستدامة تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار التي أطلقها الرئيس السيسى، والتى ساعدت فى تنفيذ نحو 500 ألف عملية جراحية كانت حرجة جدا مثل تركيب دعامات وقواقع للأطفال، وبالتالى سيضمن ذلك الصندوق الإستمرار فى تنفيذ تلك المبادرة واستدامتها، كما سيغطى الفرق فى الأسعار بين تكاليف العلاج والتأمين الصحى، بالإضافة إلى دور مهم جدا فى حل أزمات غرف العناية المركزة.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بايجاد سبل أخرى لتمويل ذلك الصندوق، لزيادة موارده المالية، حتى يتمكن من القيام بدوره .
وحرص النائب أيمن أبو العلا، على توجيه الشكر للأطقم الطبية بالبلاد، لما تقوم به من دور وما تقدمه من تضحيات فى مواجهة أزمة كورونا.
وانتقد النائب أيمن أبو العلا، تعدد الهياكل التنظيمية المعنية بإدارة مثل مجلس الأمناء ومجلس الإدارة، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل جمع تلك المجالس فى مجلس واحد تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة تخفيضا للتكاليف.