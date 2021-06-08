طالبة جامعية تنتحر بميت غمر خوفا من الرسوب فى الامتحانات

لقيت طالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق حتفها اثر انتحارها بتناول قرص يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة " وذلك بمنزلها فى قرية سنفا التابعة لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية لمرورها بحالة توتر لخوفها من الرسوب بامتحانات نهاية العام الدراسي.



كانت مديرية امن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ من مستشفى دماص المركزي بوصول "مروة.ع.م.م"٢٠ عاما طالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق ، ومقيمة قرية " سنفا " دائرة المركز مصابة بحالة إعياء اثر تناول مادة سامة، وتوفيت عقب وصولها.



وبإنتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص ومناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال كلا من والدها عادل.م.م 64 عاما بالمعاش، ووالدتها " أمال.أ.م" ربة منزل، ويقيمان بذات القرية، قررا بتناول ابنتهما قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلة " حبة الغلة السامة" وذلك لمرورها بحالة توتر لخوفها من الرسوب بامتحانات نهاية العام الدراسي، مما أدي إلي حدوث إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر 5424 اداري ميت غمر لسنة ٢٠٢١ ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .