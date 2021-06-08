انهيار عصبي.. وفاة طالبة في المنوفية بسبب صعوبة امتحان اللغة الانجليزية

توفيت طالبة بالصف الثالث الاعدادي عقب إصابتها بانهيار عصبي نتيجة صعوبة امتحان اللغة الانجليزية بمدرسة ميت خلف الإعدادية.

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية تشكيل لجنة لفحص ودراسة الشكاوى المقدمة بشأن إمتحان اللغة الإنجليزية لشهادة طلاب المرحلة الإعدادية لهذا العام، وانتهت اللجنة الى ، تصحيح عينة عشوائية من ورقة الإجابة بنسبة 10%من كل إدارة تعليمية ،و إعادة توزيع درجات نموذج الإجابة على الأسئلة الأكثر حلا من الطلاب بما يحقق مصلحة الطالب أولاً وبما يتوافق مع الفروق الفردية بين الطلاب وبعضهم البعض.



وأصدر محافظ المنوفية عقب أداء الإمتحان، أمس تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بتشكيل لجنة للدراسة وإيجاد حلول لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم بما يحقق مصلحتهم.



وقال أحمد سويد مدير مديرة التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم وعضوية كلاً من موجه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية و موجهي أوائل اللغة الإنجليزية بالإدارات التعليمية .



تولت اللجنة فحص ودراسة ورقة الأسئلة ومطابقتها للمواصفات القياسية طبقا ًللتعليمات الواردة من الوزارة بهذا الشأن، وكذا دراسة الشكوى المقدمة وإيجاد حلول لها بما يتفق مع القانون ومصلحة الطلاب .



وأكد "سويد" أن اللجنة بدأت أعمالها عقب الإنتهاء من أداء الإمتحان، مشيرا الى أنه تم مناقشة تطبيق هذا الإجراء على جميع مواد الإمتحانات للشهادة الإعدادية لهذا العام بما يتفق مع مصلحة الطلاب.



يذكر أن نسبة الحضور لطلاب الشهادة الإعدادية العامة الذين حضروا اختبار الدور الأول في مادة اللغة الانجليزية أمس الإثنين وصلت إلى 99.61% من إجمالي عدد الطلاب