خلال زيارته لـ المحلة.. وزير قطاع الأعمال العام يتفقد إنشاءات أكبر مصنع غزل في العالم

تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، الأعمال الإنشائية لمصنع "غزل 1 " الجديد ، والذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم،خلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

ويقام مصنع "غزل 1" على مساحة 62.5 ألف متر ليضم 182 ألف مردن ، بطاقة إنتاجية نحو 30 طن / يوم من الغزول الرفيعة والسميكة.

كما تفقد هشام توفيق، أعمال التطوير وإعادة تأهيل مصنعي 4 و6 بشركة غزل المحلة، حيث اطمئن على موقف الأعمال المدنية والكهرباء تمهيدا لتركيب الماكينات الجديدة، وبدء التشغيل وافتتاح المصانع في النصف الثاني من العام 2022.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام ، أن التطوير سيرفع الطاقة الإنتاجية لشركة غزل المحلة إلى 48 ألف طن سنويا، من إجمالي 188 ألف طن سنويا مستهدف إنتاجها بعد إتمام خطة التطوير في شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة.

وأشار إلى تأسيس شركة للتسويق والبيع لمنتجات شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، بهدف التوسع في الأسواق المحلية والتصدير إلى الخارج.