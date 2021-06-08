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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الجيم.. ندى موسى تشجع متابعيها على ممارسة الرياضة

ندي موسي
ندي موسي

نشرت الفنانة ندى موسى، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت ندى، في الجيم وهي تمارس الرياضة وعلقت: "مش قادرة…عموما الطريق بيبدأ بخطوة يلا مش عايزين كسل انزلوا العبوا رياضة و حافظوا على صحتكم". 

 

يذكر أن تصدرت الفنانة ندى موسى، تريند جوجل بعد اثارتها للجدل من خلال صورة ترتدى فيها المايوه وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام،ونرصد فى السطور التالية ابرز اعمال ندى موسى..

 

بدأت الفنانة "ندى موسي" مشوارها الفني من خلال مسلسل "يوميات ونيس7"، ثم شاركت العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون.

 

ومن أهم أعمالها في السينما:"الطيارة"،"يابانى اصلى"،"كلب بلدى"،"ولاد رزق".

 

أما عن الدراما التلفزيونية:"ابن أصول"،" شقة فيصل"،"لآخر نفس"،" بالحجم العائلي"،"الحساب يجمع"،"اللهم إني صايم"،"حكايات بنات "،"عيون القلب"،"طريقي"،" الكابوس"،"ذهاب وعودة"،" أنا عشقت"،" دهشة"،"هبة رجل الغراب "،"الداعية"،" أخت تريز".

وكانت اخر اعمال ندى موسى مسلسل “بين السما والارض” بطولة الفنان هانى سلامة والذى عرض فى الموسى الرمضانى الماضى.

ندى موسى انستجرام الفن التواصل الاجتماعي ممارسة الرياضة

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