بـ مكياج جذاب.. مى سليم تخطف الأنظار أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.



وظهرت مي سليم في الصورة بمكياج جذاب حيث إعتمدت على أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعد مسلسل "لحم غزال" ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير "هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز” .