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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أبرزها المناديل والأكياس.. محمد يرسم المشاهير باستخدام 10 أدوات غريبة.. فيديو

محمد ناصر يرسم المشاهير
محمد ناصر يرسم المشاهير باستخدام 10 أدوات غريبة

صنع السعادة لنفسه من أبسط الأشياء حوله مؤمنًا بأن اجتهاده منذ صغره في موهبة الرسم وحبه لكل ما يفعل يوصله إلى تحقيق حلمه الأساسي بأن يصبح ممثلًا مشهورًا ومؤلفًا ذات يوم، هو الشاب العشريني محمد ناصر الشيخ الذي اشتهر برسم المشاهير بـ 10 أدوات غريبة نالت إعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

يوضح «محمد ناصر» في فيديو لموقع «صدى البلد» أنه بدأ بالرسم بـ «الزراير» منذ الثالثة من عمره حيث جذبت انتباهه عندما رأى والده يستخدمها نظرًا لطبيعة عمله في مجال صنع الملابس والعرائس ، لكنه لم يستمر على الرسم بها وحدها حيث بدأ يفكر في طريقة أخرى مميزة للرسم تظل ثابتة لأطول فترة ممكنة. 

 

يضيف «محمد ناصر» صاحب الـ 22 عامًا إلى أن المناديل الورقية كانت الأداة الأبرز التي استخدمها في رسوماته من شهر فبراير عام 2021م مر خلال هذه المدة برسومات لمشاهير الفن وكرة القدم وغيرهم، ومن أبرزهم: «الشيخ الشعراوي، عمر الشريف، عبلة كامل، عادل إمام، سعاد حسنى، محمد منير، عمرو دياب، أم كلثوم، محمد صلاح، الخطيب، خالد النبيوي، أحمد حلمي، محمد هنيدي». 

«10 ساعات من العمل المستمر أو المتقطع» بهذه الجملة يشير «محمد ناصر» الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة حلوان إلى أن الـ 10 الأدوات الغريبة التي يستخدمها تستغرق الكثير من الوقت للإنتهاء من أي لوحة له، وتشمل هذه الأدوات: «الزراير، السوست، المناديل، الرمل، السكر، الأرز، أدوات التطريز، الخيوط، الأكياس البلاستيكية، والشريط اللاصق».

يؤكد «محمد ناصر» ابن منطقة عين شمس أن الرسم باستخدام المناديل وليس عليها هو أكثر شيء يميزه، حيث يعد أول شخص يرسم بهذه الطريقة، على حد قوله للموقع، كما أن المناديل لها عدة مميزات، أبرزها: «السعر البسيط»، وأبرز عيب لها: «أنها هشة جدًا؛ لذا يضطر إلى استخدام أكثر من طبقة لتثبيت الرسمة». 

يختتم «محمد ناصر» بأنه يحب دائمًا أن يطور من نفسه بالتدريب والدراسة، حيث أخذ مؤخرًا كورس تدريبي في صناعة الانتيكات من بودرة السيراميك، منوهًا: « أتمني النجاح أكثر وأكثر، ويساعدني في هذا أن اقتناعي بأن دماغ الإنسان مثل الدولاب أو المصنع الذي إن توقف عن العمل، أصبح الشخص بليدًا، واتمنى أن يساهم الرسم في تحقيق حلمي الأكبر يومًا ما وهو أن أصبح نجمًا مشهورًا». 

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