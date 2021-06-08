السعودية.. قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، رصدت وزارة الصحة السعودية، 1261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة 459968 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 922 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 442782 حالة.

وأكدت الصحة، تسجيل 17 حالة وفاة جديدة جراء تداعيات كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7488 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9698 والحالات الحرجة 1580 حالة.