زوكربيرج: فيسبوك لن تفرض ضرائب على منشئي المحتوى حتى عام 2023

قال مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة فيسبوك Facebook، أن الشركة لن تفرض أي ضرائب على صناع ومنشئي المحتوى والمؤثرين قبل عام 2023 ، كما أن نسبة الضرائب التي سيتم فرضها على مالكي التطبيقات ومطوريها ستكون أقل من النسبة التي تفرضها شركة آبل.



وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن شركة فيسبوك لن تقتطع أي ضرائب من منشئي المحتوى الذين يستخدمون الموقع أو الترويج للأحداث الخاصة بهم، وذلك في محاولة لجذب المزيد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المؤثرين إلى خدماتها.



ويأتي تصريح فيسبوك في الوقت الذي أعلنت فيه فيه الشركة نفسها انها ستدفع ضرائب إضافية بعد اتفاق لدول السبع الكبار، حيث رحبت الشركة بالتقدم بشأن الحد الأدنى لمعدل الضريبة.



ووعد زوكربيرج أن الضريبة التي سيتم فرضها على مالكي ومطوري التطبيقات ستكون أقل من الضريبة التي تفرضها شركة آبل على مطوري التطبيقات، والتي تبلغ نسبتها 30 % .



وفق للشبكة فإن تصريح زوكربيرج يعد أحدث حادثة في نزاع طويل الأمد بين فيسبوك وآبل ، والذي كان قد وصل إلى ذروة جديدة في وقت سابق عندما قدمت آبل تحديثًا للخصوصية يمكن أن يضر بأعمال إعلانات فيسبوك.

وانتقد فيسبوك وغيرها من صانعي التطبيقات سيطرة آبل الصارمة على App Store ، بينما انتقدت آبل الشركات التي تعتمد نماذج أعمالها على تتبع نشاط المستخدم لبيع الإعلانات ذات الصلة.