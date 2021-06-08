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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي أبو بكر الرازي بالسادات يستغيثون: "مفيش مياه بقالنا 3 أيام"

صدى البلد

أرسل القارئ هشام الوزير شكواه لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد” متضررا من انقطاع المياه بصورة متكررة.

وقال الوزير في شكواه: “نحن سكان المنطقه الثامنة شارع أبو بكر الرازى بلوك ٣  مدينة السادات محافظه المنوفية من انقطاع منذ 3 أيام” مشيرا إلى أنه تم تقديم عدة شكاوى لشركة مياه الشرب  ومحافظة المنوفية ولكن دون جدوى.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.

للتواصل مع القارىء 01224427157 .


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية 
والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم. 

انقطاع المياه بين الناس

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