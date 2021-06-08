البرلمان العربي يشيد بخطوة تطعيم مواطني مملكة البحرين المقيمين بالخارج

أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، اليوم الثلاثاء، بتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمباشرة العمل على تطعيم المواطنين البحرينيين المقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا.

وأكد العسومي أن هذه التوجيهات تأتي تأكيداً وحرصاً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أمن وسلامة جميع المواطنين البحرينيين سواء كانوا بداخل البحرين أو خارجها، وفقًا لصحيفة “الأيام” البحرينية.

وأضاف: “يأتي التوجيه الملكي ليبرهن اهتمام الملك بأبناء البحرين وضمان حصولهم على أفضل الرعاية والخدمات في الداخل والخارج”.

وأثنى العسومي على الجهود المتواصلة للحكومة برئاسة ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد ال خليفة، والمتابعة الحثيثة والمتكاملة لفريق البحرين.