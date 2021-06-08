الطلاب المصريين في الكويت.. نبيلة مكرم تكشف تفاصيل لقائها وزير التربية والتعليم

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل لقائها بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤكدة أن اللقاء لسببين.

وأوضحت مكرم، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أول السببين أنه بعد نجاح تطبيق "اتكلم عربي" الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع نهضة مصر لتثبيت الهوية المصرية والعودة للتحدث باللغة العربية، كان هناك الكثير من الطلبات من الأسر المصرية حول تدريس المناهج المصرية لأبنائهم، وتم الاتفاق مع وزير التعليم على نشر المناهج الدراسية المصرية عبر تطبيق "اتكلم عربي".

وتابعت أنه خاصة نشر مناهج الدين الإسلامي والمسيحي وكتاب القيم واحترام الأخر وهي رسالة سياسية من الدولة للمصريين في الخارج حول كيفية تعايش الدولة في سلمية وقبول الأخر.

وأكملت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه كان هناك مطالب من المصريين الذين ينتظروا العودة للكويت لإجراء امتحانات أبنائهم، وفي ظل إغلاق الكويت للمجال الجوي تم الاتفاق مع وزير التعليم على مخاطبة السفارة الكويتية لبحث إمكانية إجراء الطلاب الدارسون في الكويت وعددهم 35 طالب الامتحانات بالسفارة الكويتية بالنظام الكويتي وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الكويتية.

وأنهت الوزيرة، أنه إلى جانب الاتفاق مع وزير التعليم على إقامة الطلاب المصريين في الخارج الدارسين بالنظام المصري الذين يؤدوا امتحانات "أبناءنا في الخارج" لامتحاناتهم بمقر وزارة التربية والتعليم.

