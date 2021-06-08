للأجيال الحالية والقادمة.. خبيرة اقتصادية: العاصمة الإدارية توفر 2 مليون فرصة عمل

كشفت الدكتورة شيماء القصاص الخبيرة الاقتصادية، الأهمية الاقتصادية للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أنه هناك عائد اقتصادي للاستثمارات بالعاصمة الادارية الجديدة كبير.

وأضافت القصاص، في حوار لبرنامج “على أرض مصر”، المذاع عبر شاشة التلفزيون المصري، أن العاصمة الإدارية الجديدة لها أهمية اقتصادية كبيرة جدا وتنفيذها يعد من متطلبات الامن القومي، متابعة أنها تخلق فرص استثمارية وبالتالي توفير فرص عمل للشباب على الأقل 2 مليون فرصة عمل للشباب.



وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن مصر تبني مدينة جديدة شاملة متكاملة وبها احياء مختلفة، مشيرة إلى انه بالإضافة إلى أن الحكومة كلها ستنتقل لها خلال الفترة المقبلة للعاصمة الإدارية الجديدة.



وفي السياق نفسه أشارات الدكتورة شيماء القصاص الخبيرة الاقتصادية، إلى أن العاصمة الإدارية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.