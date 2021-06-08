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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يلتقي سفير الإمارات بالقاهرة والمدير العام للهيئة العامة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمقر الوزارة السفير الدكتور حمد سعيد الشامسى سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وسيف محمد السويدي مدير الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني.

 

حيث تناول اللقاء الجهود المشتركة بين مصر والامارات العربية المتحدة لدعم وتنشيط الحركة الجوية، وكذا تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بقطاع الطيران بين البلدين.

 

وفي بداية الاجتماع رحب وزير الطيران، بالضيوف مشيرًا إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات وبخاصة في مجال النقل الجوي.

 

كما شهد اللقاء  استعراض أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات الطيران المدنى وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وتناول اللقاء الحديث عن تجربة دولتي مصر والإمارات في احتواء أزمة كورونا وتداعياتها، وما قاموا به من جهود لتعافي قطاع الطيران بهما، بالإضافة إلى تبنى البلدين نهج وسياسة واحدة في استئناف حركة السياحة إلى بلادهم في ظل تداعيات هذه الأزمة.

 

حضر اللقاء المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام واللواء طارق نصير مستشار الوزير لشئون الآمن.

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محمد منار وزير الطيران الامارات جامعة الدول العربية الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي كورونا سلطة الطيران المدني

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