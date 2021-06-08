وزير المالية : علاقتنا بصندوق النقد الدولي مستمرة.. ولا يمكن اختزالها في الاقتراض

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، موضحا أنه لا يمكن اختزال تلك العلاقات في ملف الاقتراض فقط.

أكد وزير المالية في تصريحات له اليوم أن الوزارة تعاونت مع الصندوق في إعداد استراتيجيات في مجال الضرائب واستراتيجيات إعداد الرواتب بالإضافة لمنظومة الإيرادات العامة للدولة ومتابعة البرامج التنموية الحكومية .

وأشار إلي أن مصر، عبر الدكتور محمود محي الدين ممثل مصر في الصندوق، تعمل علي الدعم بمخططات الدولة المصرية خصوصا بعد التوافق علي برنامجي التمويل السريع في ظل جائحة كورونا .

وقال وزير المالية إن الحكومة تنتظر حصولها على آخر شريحة من قرض التمويل السريع المقدم من الصندوق بعد موافقة البعثة الفنية لمنح مصر مبلغ 1.6 مليار دولار خلال الشهر الجاري .