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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يعلن موعد تركيب ماكينات أكبر مصنع للغزل بالمحلة.. تفاصيل

المعدات الجديدة لاكبر
المعدات الجديدة لاكبر مصنع غزل فى العالم

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم بدء توريد الماكينات الخاصة بمصنع غزل 1 الذي يعد أكبر مصنع للغزل على مستوى العالم بالمحلة الكبرى خلال شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم بدء تركيبها خلال يناير 2022.


ويقام مصنع "غزل 1" على مساحة 62.5 ألف متر ويضم 182 ألف مردن ، بطاقة إنتاجية نحو 30 طن / يوم من الغزول الرفيعة والسميكة. 


وأوضح توفيق  أنه جاري تأهيل مصنعي 4-6، حيث يتم بدء تشغيل مصنع 4 في إبريل 2022، ومصنع 6 في يوليو من العام المقبل، لافتا إلى انه تم تكهين الماكينات الخاصة بمصنع 5، على ان يتم توريد ماكينات من كفر الدوار.


ولفت توفيق إلى أن خطة تطوير مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تمثل 40% من إجمالي خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة،وبما يعادل 7-8 مليار جنيه.


وتابع : خطة تطوير الشركة ومع افتتاح المصانع الجديدة وتأهيل الحالية يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية من الغزل من 30 طن يومي إلى 120 طن يومي، ومن 11 ألف طن سنوي إلى 48 الف طن سنويا.


وكشف وزير قطاع الأعمال ، أنه تم تجديد مركز التدريب بالمحلة بالكامل وتزويده بماكينات تعد نماذج للماكينات التي سيتم توريدها للمصانع، حيث تم البدء في تدريب 180 مدرب  ويستمر ذلك لمدة 6 أشهر، على ان يتولى هؤلاء المدربين تدريب العمالة في كافة الشركات.

جاء ذلك خلال زيارة وزير قطاع الأعمال  التفقدية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، حيث كان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وتفقد الوزير مركز تدريب العاملين ، بعد الانتهاء من تطويره، وتركيب الماكينات لتدريب العاملين على المعدات والآلات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.

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