مساعد الرئيس الروسي : التوترات المتنامية بين الشرق والغرب مثيرة للقلق

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن الكرملين يرى التوترات المتنامية بين الشرق والغرب "تثير قلقًا خاصًا"، مضيفًا أن الوضع العالمي "مستمر في التدهور، إذ يتدهور نظام الأمن العالمي وتظهر بؤر توتر جديدة".



وأشار أوشاكوف، أمام المنتدى الدولي للخبراء "قراءات بريماكوف" في موسكو اليوم، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى العديد من الأزمات الإقليمية القديمة غير المستقرة وظهور المزيد من بؤر التوتر المحلية.



وقال إن "الوضع العالمي مازال أكثر تعقيدًا وأقل قابلية للتنبؤ به .. إن نظام الأمن العالمي - كما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - يتدهور .. وإن احتمال الصراع آخذ في الازدياد".



وشدد أوشاكوف على ضرورة مناقشة بعض "قضايا السياسة الخارجية والاقتصادية والإنسانية التي ستحدد تطور منظومة العلاقات الدولية في السنوات المقبلة".



وأضاف أوشاكوف أن "دوامة العقوبات تتزايد وتتدخل بشكل خطير في محاولة بناء علاقات طبيعية ولا تعزز بأي حال من الأحوال استقرار العالم".