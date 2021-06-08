لإنهاء الأزمة.. سموحة يستعد بقوة لمواجهة بيراميدز في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته اليومية بملعب النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم 15 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري .

وخاض لاعبو سموحة مواجهة ودية مساء أمس " الأثنين"، أما غزل المحلة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي "2-2"، لكل فريق .

ويعاني أحمد سامي المدير الفني للفريق من غيابات مؤثرة في خط الظهر خلال مواجهة نادي بيراميدز حيث يفتقد سامي أحد أهم العناصر وهم كل من رجب نبيل ومحمود البدري وشريف رضا .

ويستغل أحمد سامي فترة التوقف الحالية في تجهيز البدلاء لسد عجز خط الظهر من خلال خوض الوديات من أجل تصحيح مسار اللاعبين والوصول إلي التشكيل المثالي أمام بيراميدز.

ويواجه نادي سموحة فريق المجد أحد أندية الدرجة الثالثة مساء اليوم"الثلاثاء"، ضمن استعدادات الموج الأزرق لاستئناف بطولة الدوري المصري عقب إنتهاء فترة التوقف.