"مرسي" و"السعيد" يبحثان الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ومبادرة "حياة كريمة".. ووزيرة التخطيط: نسعى لتطوير هياكل أجهزة الوزارات بالدولة بهدف تعظيم مستوى الأداء الحكومي

وزير الإنتاج الحربي:

الشركات والوحدات التابعة لنا لديها إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية هائلة

مبادرة "حياة كريمة" تعتمد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات لأهالينا بالريف المصري

هالة السعيد:

ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية

نعمل علي تحقيق معدلات نمو وتطور في أنشطة الشركات كافة

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الإنتاج الحربى عن العام المالي 2021/2022، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وخلال اللقاء ناقش الوزير "مرسى" مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإنتاج الحربى للعام المالي 2021/2022، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي تقوم بها الشركات والوحدات التابعة للوزارة ضمن خطة الدولة التنموية وبالاشتراك مع كافة المؤسسات الوطنية وكذلك القطاع الخاص بالدولة والتي من شأنها خدمة المواطن المصري في المقام الأول.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن الشركات والوحدات التابعة لديها إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وطاقات بشرية هائلة يتم الحرص على الاستفادة منها بالشكل الأمثل، كما يتم متابعة سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة سابقاً والتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.

كما شهد اللقاء عرض موقف المشروعات الاستثمارية المستهدف تنفيذها خلال العام المالي القادم إضافة إلى استعراض المشروعات الاستثمارية لعام "2020/2021".

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية فى الوقت الحالي وذلك للاعتماد على المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري.

وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن دور وزارة التخطيط هو التكامل مع الوزارات الأخرى.

وأشارت "السعيد" إن ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدة استعداد وزارتها لتقديم الدعم اللازم لوزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ كافة المشروعات المخطط تنفيذها لخدمة عملية التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرصها على تحقيق معدلات نمو وتطور في أنشطة الشركات كافة، وذلك وفقا لخطة واستراتيجية واضحة وممنهجة بما يسهم في رفع قدراتها الإنتاجية وتعظيم عائد وأرباح الشركات.

وأشارت الوزيرة إلى سعي وزارة التخطيط لتطوير هياكل أجهزة الوزارات بالدولة بهدف تعظيم مستوى الأداء الحكومي وتحقيق أعلى أداء بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية على مستوى الدولة.