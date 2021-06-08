خاص| كريمة منصور: لست دخيلة على التمثيل.. والرقص المعاصر أهلني لهذا العالم

كشفت الفنانة كريمة منصور التي جسدت شخصية والدة محمد فراج بمسلسل لعبة نيوتن، تفاصيل دخولها للمجال الفني.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": بداياتي كانت من خلال الرقص المعاصر وحصلت على ماجستير به، وقدمت اكثر من ٢٥ عرض فلذلك وقفة المسرح لايستهان بها، وساعدتني كثيرا بالاضافة الي انني كنت اغني في عروض الرقص المعاصر التي اقدمها وايضا كان هناك جزء تمثيلي".



وتابعت"إلى جانب هذا فقد عملت مساعد مخرج وشاركت في عدد من الأدوار الصغيرة لذلك انا لست دخيلة على التمثيل ولكن مدخلي لهذا العالم مختلف".

وكانت قد كشفت الفنانة كريمة منصور عن كواليس عملها مع الفنان محمد فراج في مسلسل لعبة نيوتن حيث تجسد دور والدته بالمسلسل.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد: "محمد فراج فنان شاطر وموهوب ومحترف، ويعرف جيدا كيف يحتوى الممثل الذي يقف أمامه، ويحب عمله كثيرا، إلى جانب أن فريق عمل المسلسل قوي ومتميز".

وكانت كشفت الفنانة كريمة منصور تفاصيل تحضيرها لشخصية والدة الشيخ مؤنس (محمد فراج) بمسلسل لعبة نيوتن الذي عرض بموسم رمضان الماضي.



وقالت في تصريحات لـ صدى البلد: "حاولت في البداية أن أفهم كل تفاصيل الشخصية، وفي الحقيقة لم يبخل المخرج تامر محسن بمعلومات نهائيا، كما أنني حاولت أن أصنع قصة خاصة بي، وكنت قلقة قليلا من الملامح خاصة أنني أجسد شخصية أم وملامحي تظهر أني صغيرة في السن، ولكن قررت أن أخوض التجربة وأوسع المدارك، وأقدم أدوارا مختلفة بأشكال جديدة.



وكان قد أعلن المخرج تامر محسن، بأن مسلسل «لعبة نيوتن» سيكون آخر عمل درامي له مكون من 30 حلقة، وذلك لاستكمال حلمه القديم الخاص بتقديم حلقات الـMini Series (سلسلات قصيرة).

ونشر تامر محسن عبر صفحته بـ«فسبوك» قائلا: «لعبة نيوتن.. المسلسل الأخير من 4 مسلسلات رمضانية كلهم فخور بيهم وبكل من شاركوني في صناعتهم. كل واحد منهم كان تجربة حاولت إنها تكون مغامرة بعيدة عن السائد، وتكون مختلفة شكلا ومضمونا عمّا سبق وقدمته، وكلّهم كانوا أعمال أصلية اتكتبت خصيصا للشاشة».

وأضاف «لكن لعبة نيوتن ليه معزّة خاصة لأسباب كتير، من ضمنها كم التفاعل والنقاشات اللي أنا ممتن ليها جدا.. وكمان لأني كنت مقرّر إن ده آخر مسلسل رمضاني من 30 حلقة هعمله. علشان لو في العمر بقية، أرجع تاني للحلم القديم اللي تاه بسبب المسلسلات، وهو السينما، وربما أيضا حلقات الـMini Series اللي بتتعمل بإتقان مقارب لصناعة الأفلام، وبتتعرض على منصات بدون فواصل إعلانية طويلة».

وتابع «صحيح التفاعل اللحظي للمشاهدين والنقاشات اليومية في رمضان أثناء العرض بيكون له أثر مختلف، لكن الفن بيحتاج لبرامج أكبر من الحسابات الصارمة تجاه زمن الحلقة وعدد الحلقات وتوقيت العرض».

مسلسل «لعبة نيوتن» من بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج «ميديا هب سعدي- جوهر».