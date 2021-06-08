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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع فايبر في القناطر الخيرية

حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية

أمرت نيابة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص حريق شب داخل مصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات ومعاينة المصنع محل الحريق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية ، تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدى أمن القليوبية.
 انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية والعقيد هيثم شحاته وكيل الحماية، ورجال الحماية لموقع الحريق وجرى الدفع بسيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.
وبالفحص والمعاينة تبين آن الحريق نشب بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية وهو مقام على 500 متر مربع مكون من دور أرضى وطابقين علويين والتهم الحريق المصنع كله ولا يوجد خسائر بالأرواح حيث تم منع امتداد النيران الى المبانى المجاورة وتولت النيابة التحقيق.

اخبار المحافظات اخبار محافظة القليوبية القناطر الخيرية القليوبية

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