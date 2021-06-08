وزير الخارجية الفلسطيني يدعو الدول الإفريقية لعدم الاعتراف بقانونية الاحتلال الإسرائيلي

دعا وزير الخارجية الفلسطيني ، رياض المالكي، الدول الإفريقية إلى عدم الاعتراف بقانونية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لفلسطين وتعزيز الدعم وحشد التضامن بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتجمعات السياسية والشعوب لاستعادة حقوق الفلسطينيين.

وقال المالكي خلال كلمته أمام اجتماع دعت له البعثتان الدائمتان لجنوب إفريقيا وناميبيا في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بشأن أهمية التمسك بمبادئ تقرير المصير وعدم التمييز العنصري- العدالة للشعب الفلسطيني: "دعونا نجعل عام 2021 عام التعبئة الدولية ليس فقط لمعاقبة إسرائيل ولكن لإنهاء احتلالها غير الشرعي وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، وهي المتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل واستقرار دائم".

ووضع وزير الخارجية الفلسطيني خطوات عملية للحراك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير الشرعي وتفكيك نظام الفصل العنصري في فلسطين، وهي الاعتراف بأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني وتعزيز الدعم وحشد التضامن بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتجمعات السياسية والشعوب من أجل حقوق الفلسطينيين، وتحدي نظام الفصل العنصري الاستعماري الإسرائيلي، بما في ذلك من خلال وقف تمويله وتجفيف منابعه، بما فيها وقف تصدير الأسلحة و"المساعدة" العسكرية لإسرائيل.

كما دعا وزير الخارجية الفلسطيني لمقاطعة جميع المنتجات التي يتم إنتاجها من الأرض الفلسطينية المسروقة أو من الموارد الطبيعية الفلسطينية المستغلة بشكل غير قانوني بما في ذلك المياه، ومقاطعة جميع الشركات والمؤسسات التي تستفيد من ترسيخ النظام الاستعماري الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات ثنائية ومتعددة الأطراف لعزل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بما في ذلك فرض عقوبات شاملة وإلزامية.

