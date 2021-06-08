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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة في قنا

تدريب مبادرة تعزيز
تدريب مبادرة تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة

شهدت نقابة الصيادلة بقنا، انطلاق فعاليات التدريب الثالث لمبادرة تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بمحافظة قنا، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، و اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، و الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، و الدكتور أحمد النقيب، نقيب صيادلة قنا.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد محمد أحمد،مدير عام الإدارة العامة للقطاع الأهلي والخاص بوزارة الصحة، و الدكتورة حنان الدسوقى، مدير عام إدارة شئون الأطباء بوزارة الصحة والسكان.

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قال الدكتور أحمد النقيب، نقيب صيادلة قنا، شهد مقر النقابة انطلاق فعاليات التدريب الثالث لمبادرة تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا، والتى تهدف إلي تدريب صيادلة قنا القطاع الحكومي والخاص علي أحدث الطرق والمعلومات فيما يخص تنظيم الأسرة وصحة الأسرة.

 

تابع النقيب، كما يهدف البرنامج إلي تدريب جميع صيادلة محافظة قنا مع عمل لوحات استرشادية توضع بكل صيدلية تم تدريبها يستدل بها المواطن علي وجود الصيدلي الخبير بشئون صحة الأسرة.

 

وأشار النقيب، إلى فعاليات التدريب تتم من خلال برامج تدريب متعددة و مكثفة تقام برعاية نقابة صيادلة قنا، و بتمويل من هيئة جون سنو العالمية" JSI".


وأضاف النقيب، بأن البرنامج يأتى ضمن خطة الدولة لمواجهة النمو السكاني من خلال المشورة و التثقيف.

 

حضر فعاليات التدريب الدكتور محمود علي محمود علي، مدير تنظيم الأسرة بقنا،  الدكتورة رانيا راجى، مدير و مسئول تنظيم الأسرة بإدارة الصيدلة بقنا، و الدكتورة مني صبحي بطرس، مشرف طبي بإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، الدكتورة جانيت جورج، مشرف طبى تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بقنا، و أحمد عسران، مدير مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة.

 

تدريب مبادرة تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة

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