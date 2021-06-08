مصر وفرنسا تبحثان التطورات الإيجابية بالعلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية

اجتمع السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم /الثلاثاء/، بكلٍ من فرانسواز دوماس رئيسة لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية، وجويندال رويال نائب بالجمعية الوطنية الفرنسية.

وتناول اللقاء - الذي حضره كل من السفير الدكتور بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر - مناقشة التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا خلال الآونة الأخيرة، لاسيما التنسيق بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية ومنطقة الساحل الأفريقي.

ومن جهتهما، أشاد النائبان الفرنسيان بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

كما تناولت المباحثات آخر المُستجدات المُتعلقة بسد النهضة، حيثُ عرض نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية عناصر الموقف المصري الداعي لضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم وشامل حول ملء وتشغيل السد بشكل يُراعي حقوق ومصالح الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.