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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السفير الكوري: نسعي لإنشاء مركز لصيانة السفن بمنطقة قناة السويس

السفير الكوري خلال
السفير الكوري خلال جولته بقناة السويس

أعلن هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بمصر، إعتزام عدد من الشركات الكورية انشاء مركز صيانة للسفن بمنطقة قناة السويس.

السفير الكوري يزور قناة السويس لبحث التعاون المشترك


مشيرا إلي أن المشروع يهدف لتوفير مئات من فرص العمل، لافتا إلي العلاقة الودية بين الشعبين وتطلع الشعب الكوري لمعرفة المزيد من المعلومات عن الشعب المصري من خلال المحافل الثقافية وتنشيط السياحة بين الجانبين.

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والتقى السفير الكوري الجنوبي، اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء.

واطلع السفير، خلال الاجتماع، على التطورات الجارية في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون واستثمارات الشركات الكورية في مصر.


وخلال الاجتماع، أعلن  هونج جين ووك، أن حجم التبادل التجاري بين  مصر وكوريا، بلغ 1.5 مليار دولار.

وعرض " بشارة"  الفرص الاستثمارية في محافظة الاسماعيلية ، والحوافز المقدمة للمستثمرين، لا سيما الإنجازات التي تحققت على مستوى البنية التحتية والمنشآت علي مستوي المحافظات، معربًا عن أمله في أن تستفيد الشركات الكورية من هذه الميزة وتعزز وجودها في السوق المصرية.
 

السفير الكوري الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية

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