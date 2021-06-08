تطور غير مسبوق.. مستشار بأكاديمية ناصر: قوة مصر العسكرية تفرض نفسها على العالم

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، ان قدرات الدولة مكونة من عدة قوى ومنها القوى العسكرية، لافتا إلى أن القوى العسكرية لابد أن تسبق كل استراتيجيات الدولة حتى تكون قادرة على حمايتها.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن مصر خلال السنوات الماضية نوعت التطوير في كافة أفرع الأسلحة؛ مرددا: « السلاح الذي نملكه الآن نصد به العداءات الحالية والمستقبلية نتيجة تطوره الكبير».



وأشار إلى ان مصر تمتلك حقول بترول ويجب حمايتها والإرهاب الذي يملأ دول الجوار يجب ردعه بالسلاح القوي المتطور؛ منوها بأن القوة العسكرية المصرية قادرة على العمل في مسافات كبيرة وخارج البلاد أيضا .



وأضاف الحلبي، أن الرئيس السيسي عندما حدد الخط الأحمر «سرت_ الجفرة »، فهذا يدل على أن مصر قوية ومتطورة عسكريا ولا أحد يستطيع أن يفرض إرادته أو كلمته عليها.

واكد الحلبي، أن المقاتل المصري محترف مما يجعل الدول المصنعة للأسلحة تعطي مصر الأسلحة لتروج لنفسها؛ قائلا: «العالم يعرف قدر مصر العسكري ويعرف أننا قوة اقليمية لا يستهان بها».