مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم ندوة للتشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة ..شاهد

نظمت أمانة المشروعات الصغيرة بمحافظة كفر الشيخ ندوة بمركز مطوبس للتعريف بأهمية المشروعات الصغيرة في تشغيل الشباب وتحقيق التنمية وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

قال الدكتور علي أبو شوشة الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة أن المشروعات الصغيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية وهناك تنسيق بين الحزب والجهاز حيث تم في وقت سابق توقيع مذكرة تفاهم بين الحزب وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور نيفين جامع وزيرة الصناعة الرئيس التنفيذى للجهاز والمهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب مؤكداً على توفير كل الدعم للجادين فى إقامة المشروعات فى ظل التيسيرات الهائلة من الدولة.

أكد المهندس على العجوانى عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أنه وزملاءه من النواب ليس لهم هدف إلا مصلحة الوطن وخدمة المواطنين مطالبا الباحثين عن العمل خاصة الشباب بالتفكير الجاد فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لأنها السبيل الوحيد للارتقاء بالمجتمع والقضاء على البطالة ونحن كنواب للحزب سنساعد المواطنين من خلال التنسيق مع جهاز المشروعات الذى يحظى بدعم كبير من الحكومة.

قالت الدكتورة فريدة عبده، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم فى القضاء على البطالة فى ظل عدم وجود وظائف حكومية مؤكدة ان الفرصة سانحة أمام الجميع خاصة الشباب لإقامة مشروعات تساعدهم فى الاعتماد على أنفسهم.

أكد المحاسب حسين عمر المسئول المالى بجهاز المشروعات بكفرالشيخ، أن هناك تيسيرات هائلة للراغبين فى إقامة المشروعات خاصة أن الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية تولى جهاز المشروعات الكثير من الأهمية وتوصى بتذليل جميع العقبات أمام الراغبين فى إقامة مشروعاتهم لافتاً إلى وجود تيسيرات هائلة وغير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية وأن حجم القروض خلال السنوات الأخيرة يؤكد ذلك.

حضر الندوة الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد والمهندس على العجوانى عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وخميس عابوه أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة والدكتورة فريدة عبده، أمين الحزب بمركز مطوبس وإيهاب المسمارى، أمين التنظيم وشارك فيها من الصندوق المحاسب حسين عمر .

يأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الحزب الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

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