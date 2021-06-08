قطاع الأعمال العام : إنتهاء خطة تطوير شركات الغزل والنسيج في أكتوبر 2022

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أنه الوزارة تستهدف الإنتهاء من تنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وتشغيل كافة المصانع تحت الإنشاء والمطورة بحلول أكتوبر 2022



وأضاف توفيق في تصريحات صحفية على هامش زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أنه خلال النصف الثاني من 2022 سيتم تشغيل كافة المصانع في ” المحلة، وكفر الدوار، وحلوان، وشبين الكوم، والدقهلية، ودمياط”.



وذكر توفيق، إنه من المستهدف عقب إنتهاء التطوير تحول الشركات للربح، حيث تحقق القابضة للغزل وشركاتها التابعة خسارة تقدر بنحو 3.25 مليار جنيه، منوها بأنه من المستهدف تحولها لتحقيق ربحية من 2-3 مليار جنيه بداية من 2023.



وتتضمن الأعمال الإنشائية وتحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية 7 مليارات جنيه، وتصل إجمالي تكلفة التطوير 21 مليار جنيه منها10 مليارات في زيادة رأس المال.



وأوضح توفيق أن الخطة تستهدف رفع انتاجية شركات الغزل الـ 23 من 35 ألف طن غزل إلى 188 ألف طن غزل عقب انتهائها، منوها بأن الماكينات التي يتم تركيبها في المصانع ذات انتاجية وجودة مرتفعة، وتساهم في خفض الكهرباء بنحو 20%.



وأشار توفيق ، إلى أن صناعة الغزل والنسيج تعد اهم صناعة في مصر بدءا من مرحلة الزراعة للحلج ثم للصناعة والتجارة والترويج للمنتجات، لافتا الي ان تلك المراحل تستوعب عمالة وتوفر فرص عمل لا حصر لها.



ونوه توفيق ، الى أنه تم تأسيس شركة متخصصة للتسويق لخلق سوق للمنتجات سواء داخليا وخارجيا، و تم الاتفاق على إنتاج ثلاث منتجات نهائية فقط وترك الباقي للقطاع الخاص ومنها إنتاج ملابس البيت و المنسوجات والمفروشات والقمصان.