عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الأعمال العام : إنتهاء خطة تطوير شركات الغزل والنسيج في أكتوبر 2022

ارشيفية
ارشيفية

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أنه الوزارة تستهدف الإنتهاء من تنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وتشغيل كافة المصانع تحت الإنشاء والمطورة بحلول أكتوبر 2022

وأضاف توفيق في تصريحات صحفية على هامش زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أنه خلال النصف الثاني من 2022 سيتم تشغيل كافة المصانع في ” المحلة، وكفر الدوار، وحلوان، وشبين الكوم، والدقهلية، ودمياط”.

وذكر توفيق، إنه من المستهدف عقب إنتهاء التطوير تحول الشركات للربح، حيث تحقق القابضة للغزل وشركاتها التابعة خسارة تقدر بنحو 3.25 مليار جنيه، منوها بأنه من المستهدف تحولها لتحقيق ربحية من 2-3 مليار جنيه بداية من 2023.

وتتضمن الأعمال الإنشائية وتحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج  65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم،  بتكلفة تقديرية 7 مليارات جنيه، وتصل إجمالي تكلفة التطوير 21 مليار جنيه منها10 مليارات في زيادة رأس المال.

وأوضح توفيق أن الخطة تستهدف رفع انتاجية شركات الغزل الـ 23 من 35 ألف طن غزل إلى 188 ألف طن غزل عقب انتهائها، منوها بأن الماكينات التي يتم تركيبها في المصانع ذات انتاجية وجودة مرتفعة، وتساهم في خفض الكهرباء بنحو 20%.

وأشار توفيق ، إلى أن صناعة الغزل والنسيج تعد اهم صناعة في مصر بدءا من مرحلة الزراعة للحلج ثم للصناعة والتجارة والترويج للمنتجات، لافتا الي ان تلك المراحل تستوعب عمالة وتوفر فرص عمل لا حصر لها.

ونوه توفيق ، الى أنه تم تأسيس شركة متخصصة للتسويق لخلق سوق للمنتجات سواء داخليا وخارجيا، و تم الاتفاق على إنتاج ثلاث منتجات نهائية فقط وترك الباقي للقطاع الخاص ومنها إنتاج ملابس البيت و المنسوجات والمفروشات والقمصان.

ترشيحاتنا

الحكم على طالب هتك عرض طفلة بالصف .. 8 يوليو

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إنشاء منطقة صناعية بولندية على مساحة مليون متر في السخنة

لإنشاء كيانات قوية.. قطاع الأعمال: الإنتهاء من دمج شركات الغزل والنسيج 2022

السيسي يوجه بتقديم الدعم للتوسع في عمليات زراعة الكلى

عقوبة الأكل في آنية الذهب والفضة.. الإفتاء تحذر

بالقانون.. غرامة 1000 جنيه تواجه أصحاب العقارات والمنشأت حال امتناعهم عن سداد هذا الرسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

سهرة حمراء تتسبب في مقتل خليجي.. والسجن المؤبد لـ 4 متهمين

النائب العام يأمر بالطعن بالنقض على الحكم ببراءة المتهم هيثم كامل أبو علي

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

بحد أدنى 250 جنيها | زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين والصرف أول يوليو.. تفاصيل

تعليق أمريكي جديد على أزمة سد النهضة

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

شاهد .. أسماك قرش المطرقة تحيط بامرأة على عوامة من كل جانب

الناجي الوحيد طفل.. دهس عائلة مسلمة بوحشية في لندن والكشف عن القاتل|صور

فيديو

فيديو جراف.. روبوتات الحرم.. كيف استعدت السعودية لـ موسم الحج؟

فيديوجراف.. تفاصيل العثور على كشف أثري يعود للأسرة 26 بالإسماعيلية

فيديوجراف| موجود في البصل.. الفرق بين الفطر والعفن الأسود

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ