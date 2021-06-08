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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"المصريين الأحرار" يعُد "انفوجراف" يبرز نجاحات الدولة المصرية في 7 سنوات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعّد المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار حصاد النجاحات المصرية علي مدار7 سنوات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام الرئاسة.

 

وذلك بناءً علي توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، لتوضيح المشروعات والإنجازات الضخمة التي حققتها مصر علي الصعيدين الداخلي والخارجي، ودورها القيادي في خدمة المنطقة العربية والقارة السمراء.

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كما يتناول الحصاد دور مصر خلال جائحة كورونا ومساندتها للدول الشقيقة والصديقة فى الأزمات، وأيضا دورها علي الصعيد العسكري ومشاركتها الفاعلة في المناورات والتدريبات المشتركة مع العديد من الدول.

 

ووسط كافة التحديات استطاعت مصر تحقيق طفرة علي كافة المستويات والاصعدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرشيدة التي وضعت مصر في مقدمة البلدان والأمم.

 

ويحتوي الحصاد علي صورة انفوجراف يحمل حصرا شاملا للمشروعات القومية والتي تخدم الأجيال المقبلة.

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