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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تطور 28 قرية وتابعا بالفرافرة في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

تابع اللواء محمد الزملوط  محافظ الوادي الجديد، مشروعات تطوير قرى مركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة،  بحضور مسئول ملف المحافظة بالمبادرة جهاد متولى نائب رئيس المركز وتم عرض الموقف التنفيذى للقطاعات المختلفة بعد المرور الميدانى وعرض التحديات التى تواجه خطط التنفيذ.

 

 ووجه المحافظ بدراسة إستغلال مبانى الوحدات الصحية الحالية بعد إنشاء الوحدات الجديدة وإنشاء الملاعب الرياضية داخل المدارس لإستغلالها لخدمة الطلاب صباحَا ولخدمة شباب القرية مساءَا.

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وتتضمن أعمال المبادرة فى القرى المدرجة ضمن مرحلتها الثالثة إنشاء وصيانة المدارس بالمحافظة، ومشروع سكن كريم داخل القرى و إنشاء 5 محطات رفع بالقرى الأم لخدمة أهالى 28 قرية بالمحافظة، وتنفيذ أعمال الإحلال وتركيب المواسير لمشروعات الصرف الصحى بـ11 قرية هى (أبومنقار الأم - بئر (4) - بئر (7) - بئر(5) - عمر بن الخطاب - أبوالهول - أبو بكر - عمر بن عبدالعزيز - الرواد - خالد بن الوليد - عائشة عبدالرحمن) .

وتشمل خريطة المناطق التى يجرى تنفيذ مشروعات المبادرة فيها، هى: قرى أبو منقار و5 توابع لها (أبو منقار الأم - طلعت ضرغام - بئر 4 - بئر 5 - بئر 6 - بئر 7)، وقرى أبو هريرة و4 توابع لها (أبو هريرة الأم – عمر بن الخطاب – خالد بن الوليد – زراعة 14 – زراعة 16)، قرى الخير والنماء و4 توابع لها (الخير والنماء الأم – الشيخ مرزوق – عطية الشيخ مرزوق – زراعة 10 – الأمل)، قرى الكفاح بإجمالى 7 توابع هى: (الكفاح الأم – أبو الهول – أبو بكر الصديق – عثمان بن عفان – الرواد – عين التنين- العزبة)، قرة صبيح وتوابعها وهى (صبيح الأم – على بن أبى طالب)، قرى النهضة وتوابعها وهى (عبد المجيد الجغيل – عائشة عبد الرحمن)، وفى منطقتين بمدينة الفرافرة، هما (عبد المنعم رياض – أحمد بدوي).

ومن المقرر أن يتم تطوير قرية اللواء صبيح بتخصيص أماكن متجاورة لإنشاء 400 منزل واستغلال الأراضى غير المستغلة بمدخل القرية لإقامة مشروعات خدمية (وحدة بيطرية - وحدة إطفاء - سوق) وتخصيص مكان لنقل موقف سيارات الأجرة بمدخل القرية بعد تطويره.

الوادى الجديد حياة كريمة الصرف الصحى المدارس محافظ الوادي الجديد الوحدات الصحية مدينة الفرافرة تطوير الملاعب محطات

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