عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نيفين جامع: تنسيق مع الوزارات لإتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية

صدى البلد

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات صاحبة الولاية على الأراضي وبصفة خاصة للأنشطة الصناعية بهدف تنظيم عملية إتاحة الأراضي للقطاع الصناعي، خاصة وان هذه الاراضي تمثل أحد العناصر الاساسية لتنفيذ خطة الوزارة للتنمية الصناعية المستدامة.

 

قالت إن لجان حصر الأراضي الصناعية مستمرة فى عملها وتقوم بمراجعة تخصيص كافة الاراضي في مختلف محافظات مصر سواء كانت ولايتها لهيئة التنمية الصناعية او المحافظات او هيئة المجتمعات العمرانية.

 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة التي عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي إلى جانب ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والاسكان.

 

وأشارت الوزيرة إلى أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية فإن الوزارة تسعى جاهدة لتيسير الإجراءات على كافة المستثمرين بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مؤكدةً في هذا الاطار الى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتوفير بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين سواء المحليين او الاجانب.

 

وفي ردها على ما أثاره أحد النواب عن محافظة الجيزة بوجود مشكلات لدى 308 مصنع ترغب في تقنين أوضاعها ولديها مشكلات مع بعض الأجهزة غير التابعة لوزارة التجارة والصناعة أشارت جامع الى انها ستقوم بتكليف فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الجيزة بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة موقف هذه المصانع خاصة وأنها مصانع صغيرة وينطبق عليها منظومة الحوافز الجديدة الواردة بالقانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة ترحب بتلقي اي استفسارات من النواب حول التحديات التي قد تواجه المستثمرين في اي منطقة صناعية سواء كانت هذه المناطق تقع ولايتها تحت مظلة الوزارة أو اي وزارة اخرى، لافتةً في هذا الاطار الى حرص الوزارة على إشراك لجنة الصناعة في كافة اللجان والموضوعات التي تتولاها الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.

 

 أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذا الاجتماع تم عقده لبحث فض التشابكات بين الوزارات صاحبة الولاية على الأراضي خاصة وان قانون 95 لسنة 2018 والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً قد منح هيئة التنمية الصناعية ولاية هذه الاراضي مشيراً الى ان تعدد الولاية على الأراضي يمثل عائق كبير امام حركة الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية.

 

ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل بحضور وزراء التجارة والصناعة والتنمية المحلية والإسكان لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة وبما يسهم في مساعدة المستثمرين على إنشاء واقامة مشروعات جديدة تلبي طموحات القيادة السياسية والتي تولي قطاع الصناعة أهمية كبيرة، مشيداً في هذا الإطار بحرص وزيرة التجارة والصناعة بالتواجد بشخصها في كافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة.


وبدوره أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة لا تألوا جهداً في مساندة كافة القطاعات الصناعية سواء فيما يتعلق بإتاحة الاراضي وترفيقها او تسهيل إجراءات التراخيص، مشيراً في هذا الاطار الى ان هناك لجان متعددة من الهيئة متواجدة حالياً في العديد من المحافظات لمتابعة أعمال حصر الأراضي وكذا الوقوف على التحديات التى تواجههم وذلك بمشاركة وتمثيل من مجتمع الصناعة.

 

ترشيحاتنا

القرش: مصر الأولى أفريقيًا والسادسة عالميا فى الاستزراع السمكي.. فيديو

الحكم على طالب هتك عرض طفلة بالصف .. 8 يوليو

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إنشاء منطقة صناعية بولندية على مساحة مليون متر في السخنة

لإنشاء كيانات قوية.. قطاع الأعمال: الإنتهاء من دمج شركات الغزل والنسيج 2022

السيسي يوجه بتقديم الدعم للتوسع في عمليات زراعة الكلى

عقوبة الأكل في آنية الذهب والفضة.. الإفتاء تحذر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

سهرة حمراء تتسبب في مقتل خليجي.. والسجن المؤبد لـ 4 متهمين

النائب العام يأمر بالطعن بالنقض على الحكم ببراءة المتهم هيثم كامل أبو علي

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

بحد أدنى 250 جنيها | زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين والصرف أول يوليو.. تفاصيل

تعليق أمريكي جديد على أزمة سد النهضة

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

شاهد .. أسماك قرش المطرقة تحيط بامرأة على عوامة من كل جانب

الناجي الوحيد طفل.. دهس عائلة مسلمة بوحشية في لندن والكشف عن القاتل|صور

فيديو

فيديو جراف.. روبوتات الحرم.. كيف استعدت السعودية لـ موسم الحج؟

فيديوجراف.. تفاصيل العثور على كشف أثري يعود للأسرة 26 بالإسماعيلية

فيديوجراف| موجود في البصل.. الفرق بين الفطر والعفن الأسود

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ