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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تنظم معرض أيديكس للسلاح 2021 في ديسمبر المقبل

معرض الصناعات الدفاعية
معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية - أيديكس 2021

تستضيف مصر في شهر ديسمبر القادم، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "أيديكس 2021"، والتي ستعقد فعاليته في القاهرة.

وسيشهد المعرض التي تعقد نسخته الثانية في شهر ديسمبر، عرض جميع الصناعات العسكرية التي تقوم بإنتاجها وزارة الإنتاج الحربي والشركة العالمية للبصريات والصناعات البحرية والهيئة العربية للتصنيع، فضلا عن ورش الإنتاج بالقوات المسلحة كذلك منتجات الأفرع الرئيسية وإدارت القوات المسلحة المختلفة.

والمعرض فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية، وكذلك المنتجات الصناعية الدفاعية للدول العالمية والعربية والأفريقية، ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، كما أن المعرض هو تجمع إقليمى ودولى لعرض ومناقشة الأحداث المعاصرة وتبادل الرؤى والخبرات المختلفة.

ومعرض أيدكس هو فرصة ذهبية للتعرف على التكنولوجيات الراقية، كما أنه يتيح لأكبر عدد من الشركات والمهندسين بمصر الاطلاع على كل ما هو جديد فى عالم التسليح، حيث تقوم القوات المسلحة بشكل مستمر بإيفاد ضباط لحضور المعارض الدولية، وكذلك شركات الصناعات الدفاعية فى مختلف دول العالم، للاطلاع على الجديد ونقل الخبرات والتقنيات إلى مصانع القوات المسلحة، والشركات العاملة فى هذا المجال بمصر.

كما أن المعرض يتيح للصناع المصريين، عرض منتجاتهم أمام العالم، ليكون فرصة جيدة للتسويق، وكذلك إبرام الصفقات مع العارضين، الذين سيتعرفون على المنتج المصرى، حيث أن ذلك سيعكس قوة مصر ومتانتها فى العلاقات مع مختلف دول العالم، كما أن المعرض  فرصة جيدة للتعرف على المشاريع الاستثمارية والمشروعات القومية التي تقوم بها مصر، كما أنه رافد من روافد تنشيط السياحة المصرية.

يذكر أن مصر قد نظمت النسخة الأولى من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية أيديكس في ديسمبر عام 2018، والنسخة الثانية منه كانت ستنفذ في ديسمبر 2020، إلا أن جائحة فيروس كورونا التي ضربت مصر والعالم تسببت في إلغاء المعرض.

للتسجيل في المعرض أضغط هنا

الهيئة العربية للتصنيع أيديكس أيديكس 2021 الصناعات العسكرية القوات المسلحة الانتاج الحربى المنتجات العسكرية المصرية معرض آيدكس فيروس كورونا

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