عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيلاروسيا تحسم منافسات الفروسية وتتصدر ترتيب تتابع الفرق سيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

تصدر المنتخب البيلاروسي منافسات التتابع فرق سيدات بعد انتهاء تصفيات السباحة والسلاح و السلاح الإضافية "بونس راوند " والفروسية في اليوم الأول لبطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو لأول 3 مراكز وبطولة العالم لليزر - رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري ، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.


وجاء ثنائي بيلاروسيا فولها سيلكينا وإيرينا براسيتانتوفا في المركز الأول برصيد 840 نقطة بينما حل منتخب الاتحاد الروسي في المركز الثاني وهن يوليانا باتاشوفا وجولناز جوبيادولينا برصيد 821 نقطة وفي المركز الثالث جاءت كوريا الجنوبية ومثلها سون وو كيم وسين هي كيم برصيد 811 نقطة.


واحتل ثنائي منتخب مصر وهما سندس أبو بكر ومريم عامر المركز التاسع برصيد 476 نقطة .


وتختتم بعد قليل منافسات الليزر - رن وتتويج الفائزين.


وتضم قائمة المنتخب اللاعبين إسلام حامد وأحمد الجندي وأحمد أشرف وشريف نظير ومهند طارق ونور الدين كريم  وعلي الدين شريف واللاعبات هايدي عادل وأميرة قنديل وسلمى أيمن ونورين بولس ومريم عامر وسندس أبو بكر.


ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربو اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربون أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.


ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو 2020.


ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح به وهو لاعبان ولاعبتان.


الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث حجز تذكرتين إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.

ترشيحاتنا

قناة الأهلي تكشف حقيقة رحيل عمرو السولية ووجود صفقة تبادلية مع بيراميدز

متحدثا مع مسئول سابق عن إنجازاته.. أحمد موسى للرئيس السيسي: كل سنة وحضرتك طيب يا ريس

7 سنوات إنجازات.. أحمد موسى يزف بشرى للمصريين: المرتبات زادت وهتزيد

الزمالك يهزم الجزيرة 85-83 في أولى لقاءات نصف نهائي دوري سوبر السلة

اسم الرسول كاملا .. ومعجزات مولده .. معلومات لا يعرفها الكثير

على طريقة خالتي فرنسا| حكاية تعليق توكتوك على باب مدينة الشروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

سهرة حمراء تتسبب في مقتل خليجي.. والسجن المؤبد لـ 4 متهمين

كل شيء على ما يرام.. أول تعليق من ماكرون عقب تعرضه للصفع

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

النائب العام يأمر بالطعن بالنقض على الحكم ببراءة المتهم هيثم كامل أبو علي

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

بحد أدنى 250 جنيها | زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين والصرف أول يوليو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

نسيوا شاش في بطني.. فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح

فيديوجراف| مليون دولار .. من هو أحمد دياب المرشح لجائزة ستيفن هوكينج؟

فيديو جراف.. روبوتات الحرم.. كيف استعدت السعودية لـ موسم الحج؟

فيديوجراف.. تفاصيل العثور على كشف أثري يعود للأسرة 26 بالإسماعيلية

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ