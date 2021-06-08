بيلاروسيا تحسم منافسات الفروسية وتتصدر ترتيب تتابع الفرق سيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث

تصدر المنتخب البيلاروسي منافسات التتابع فرق سيدات بعد انتهاء تصفيات السباحة والسلاح و السلاح الإضافية "بونس راوند " والفروسية في اليوم الأول لبطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو لأول 3 مراكز وبطولة العالم لليزر - رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري ، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.



وجاء ثنائي بيلاروسيا فولها سيلكينا وإيرينا براسيتانتوفا في المركز الأول برصيد 840 نقطة بينما حل منتخب الاتحاد الروسي في المركز الثاني وهن يوليانا باتاشوفا وجولناز جوبيادولينا برصيد 821 نقطة وفي المركز الثالث جاءت كوريا الجنوبية ومثلها سون وو كيم وسين هي كيم برصيد 811 نقطة.



واحتل ثنائي منتخب مصر وهما سندس أبو بكر ومريم عامر المركز التاسع برصيد 476 نقطة .



وتختتم بعد قليل منافسات الليزر - رن وتتويج الفائزين.



وتضم قائمة المنتخب اللاعبين إسلام حامد وأحمد الجندي وأحمد أشرف وشريف نظير ومهند طارق ونور الدين كريم وعلي الدين شريف واللاعبات هايدي عادل وأميرة قنديل وسلمى أيمن ونورين بولس ومريم عامر وسندس أبو بكر.



ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربو اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربون أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.



ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو 2020.



ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح به وهو لاعبان ولاعبتان.



الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث حجز تذكرتين إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.