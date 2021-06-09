إنخفاض أسواق العملات الأجنبية عالميًا إلى أدنى مستوى

تراجع تقلب سوق العملات أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ ما قبل تفشي جائحة كورونا مما أحدث اضطرابا في الأسواق في مارس آذار 2020 إذ أحجم المستثمرون عن تكوين مراكز انتظارا لإشارات أوضح حول مسار التضخم وردود فعل بنوك مركزية.

وبدت العملات لا تراوح مكانها مع اجتماع وشيك للبنك المركزي الأوروبي، الذي من المقرر أن تصدر فيه أيضا بيانات التضخم الأمريكية، واجتماع الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.

وقال إنه في حين أن مستويات التقلب ليست قريبة على الإطلاق من أدنى مستوياتها القياسية، فإن "الركود على نطاق واسع".

ولقي الدولار الأميركي بعض الدعم اليوم الثلاثاء مع تأهب المستثمرين لصدور بيانات التضخم بعد بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع، مما قلص المخاوف حول تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز النقدي مبكرا.

وانخفض اليورو قليلا بفعل قوة الدولار وبيانات أظهرت انخفاض أرقام الناتج الصناعي الألماني في أبريل نيسان.

ارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.105، وصعد الدولار مقابل اليورو 0.1% عند 1.2174 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.4147 دولار أميركي، وتراجع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7742 دولار أميركي، وكلاهما عالق في النطاقات التي سجلت خلال الشهرين الماضيين.

انخفض الين الياباني مع ارتفاع الدولار وبلغ 109.48 ين للدولار، منخفضا 0.2% خلال اليوم.

كما تراجعت العملات المشفرة، لكن التداول كان هادئا بشكل عام. ونزلت بتكوين في وقت سابق إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند دولارا، بينما انخفضت إيثر أربعة بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع واحد عند 2431.93 دولار.