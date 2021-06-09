عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إنخفاض أسواق العملات الأجنبية عالميًا إلى أدنى مستوى

ارشيفية
ارشيفية

تراجع تقلب سوق العملات أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ ما قبل تفشي جائحة كورونا مما أحدث اضطرابا في الأسواق في مارس آذار 2020 إذ أحجم المستثمرون عن تكوين مراكز انتظارا لإشارات أوضح حول مسار التضخم وردود فعل بنوك مركزية.

 

وبدت العملات لا تراوح مكانها مع اجتماع وشيك للبنك المركزي الأوروبي، الذي من المقرر أن تصدر فيه أيضا بيانات التضخم الأمريكية، واجتماع الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.

 

وقال إنه في حين أن مستويات التقلب ليست قريبة على الإطلاق من أدنى مستوياتها القياسية، فإن "الركود على نطاق واسع".

 

ولقي الدولار الأميركي بعض الدعم اليوم الثلاثاء مع تأهب المستثمرين لصدور بيانات التضخم بعد بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع، مما قلص المخاوف حول تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز النقدي مبكرا.

 

وانخفض اليورو قليلا بفعل قوة الدولار وبيانات أظهرت انخفاض أرقام الناتج الصناعي الألماني في أبريل نيسان.

ارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.105، وصعد الدولار مقابل اليورو 0.1% عند 1.2174 دولار.

 

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.4147 دولار أميركي، وتراجع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7742 دولار أميركي، وكلاهما عالق في النطاقات التي سجلت خلال الشهرين الماضيين.

 

انخفض الين الياباني مع ارتفاع الدولار وبلغ 109.48 ين للدولار، منخفضا 0.2% خلال اليوم.

كما تراجعت العملات المشفرة، لكن التداول كان هادئا بشكل عام. ونزلت بتكوين في وقت سابق إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند دولارا، بينما انخفضت إيثر أربعة بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع واحد عند 2431.93 دولار.

ترشيحاتنا

انهيار أرضي بإسرائيل يبتلع عددًا من السيارات .. فيديو

حكم الأكل في الآنية المطلية بالذهب القليل.. دار الإفتاء ترد

صفعة ماكرون ليست الأولى .. وقائع لن تُمحى من ذاكرة رؤساء فرنسا

الصلح خير.. نصيحة اتبعها هاري وميجان ماركل لمصالحة الملكة إليزابيث

أحمد المحمدي يكشف عن مستقبله مع كرة القدم وحقيقة توقيعه للأهلي

وان بلس تعلن إطلاق هاتفها المميز OnePlus Nord CE غدًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أصل فيروس كورونا

قناة الأهلي تكشف حقيقة رحيل عمرو السولية ووجود صفقة تبادلية مع بيراميدز

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

النائب العام يأمر بالطعن بالنقض على الحكم ببراءة المتهم هيثم كامل أبو علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

نسيوا شاش في بطني.. فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ