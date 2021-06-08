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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النمنم: "الإخوان" كانت تنفق 110 ملايين دولار يوميا في اعتصام رابعة

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال  الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تنفق يوميا 110 ملايين دولار في الاعتصام الإرهابي رابعة.


وأكد النمنم خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن هذا الرقم طبقا لعدد من الصحف الأجنبية؛ موضحا أن ما حدث قبل 30 يونيو كان عن قصد لهز هيبة الدولة واضعافها والرئيس السيسي جاء للحكم بأمر الشعب لإنقاذ مصر.


ولفت النمنم، إلى أن الرئيس السيسي لم يكن يريد المنصب الذي يتولاه الآن، خاصة أنه بلغ في وظيفته اعلى المناصب «وزيرا للدفاع»؛ لافتا أن السيسي جاء باختيار الناس في مهمة وهي «الإنقاذ».

 

وأشاد النمنم، بالإنجازات التي فعلها الرئيس السيسي في مجال القضاء على العشوائيات التي كانت في الماضي ملجأ للإرهابيين والخونة. 

حلمي النمنم صالة التحرير عزة مصطفي الاعتصام الإرهابي رابعة

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النمنم: "الإخوان" كانت تنفق 110 ملايين دولار يوميا في اعتصام رابعة

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