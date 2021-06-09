3 جلسات في فعاليات لمؤتمر الإدارة المتكاملة للمخلفات والاقتصاد الدوار بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس .. وعميد المعهد يؤكد: نسعى لتحويل المخلفات إلى موارد

3 جلسات فى فعاليات لمؤتمر الإدارة المتكاملة للمخلفات والاقتصاد الدوار بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس

عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس نسعي لتحويل المخلفات إلى موارد



قالت الدكتورة نهى سمير دنيا عميد معهد الدراسات والبحوث البيئيه بجامعة عين شمس إن المؤتمر العلمى " الإدارة المتكاملة للمخلفات والاقتصاد الدوار " والذي يعقد افتراضيا online الذى يأتى بالتعاون مع وزارة البيئة و جهاز إدارة المخلفات و جهاز شئون البيئة يهدف إلى دراسة العلاقات المختلفة بين تركيب ومكونات المخلفات والإستخدامات المختلفة لتلك المخلفات بما ينعكس على الاستخدام الأمثل لعناصرها وبما يحقق توفير الموارد الثانوية إعمالاً لمبادئ الاقتصاد الدوار والذى يبدأ من المراحل الأولى في التخطيط، والادارة المتكاملة للمخلفات والاقتصاد الدوار .



وأشارت الدكتور نهي إلي أن المؤتمر يناقش محاور عدة وهى الإدارة المستدامة للمخلفات ، التحول من الاقتصاد الخطي الى الإقتصاد الدائرى ، البلاستيك النآنونى في البيئة ، الإستفادة من المخلفات الزراعية وتدويرها وتثمين الكتلة الحيوية: وتحويل المخلفات إلى موارد ، وتحويل المخلفات إلى طاقة وإدارة المخلفات الخطرة والسياسات الحكومية فى إدارة المخلفات.



وتابعت أن معهد الدراسات والبحوث البيئة شهد افتتاح وحدة التحول للأخضر ومشروع بي جرين للتدوير المخلفات (بالتعاون مع جمعية عين البيئة والاتحاد العربى للتنمية المستدامة) ومعرض المنتجات البيئية عبر استخدام وإعادة تدوير المخلفات بمشاركة وزراء البيئه والإنتاج الحربى و القوى العاملة ورئيس جامعة عين شمس .

تم إقامت ورشة عمل حول المخلفات الإلكترونية على هامش الفعاليات والتى ادارها الدكتور عبد المسيح سمعان الاستاذ بالمعهد ووكيل المعهد السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث كما عقدت ثلاث جلسات ناقشت عدة موضوعات تهتم بالبيئة والتنمية المستدامة وكانت الجلسة الأولى بعنوان " التحول من الأقتصاد الخطى إلى الإقتصاد الدائري" برئاسة أ.د. محسن توفيق أستاذ هندسة التحكم في المنظومات بقسم العلوم الهندسية ودكتور هدى هلال منسق عام المؤتمر مقرراً للجلسة و دكتور أحمد العوضي منسقا لها.



وقد تم خلالها تناول عده محاور منها تطبيق المنهج المنظومي لتحديد فعالية الإقتصاديات البيئية الجديدة في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري والاستعانة بالإقتصاد الدوار في إدارة المخلفات.



بينما ناقشت الجلسة الثانية الإداره المستدامه للمخلفات ورأس الجلسه أ.د. علي ناصر حسن و دكتور احمد ماهر مقرراً للجلسة ودكتور احمد ماهر منسقا لها ، وتناولت النظام المستدام لإداره نفايات الطاقة المتجددة من خلال الإقتصاد الدائري وتقييم سياسات توظيف السندات الخضراء في الإقتصاد الدوار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤيه مصر 2030.



وجاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان" الاستفادة من المخلفات الزراعية وتدويرها " برئاسة أ.د. أسامه رضوان وتطرقت إداره المخلفات في مصر والتقييم الإقتصادي للمخلفات الزراعيه وعرضت دراسة إقتتصاديه لاستخدام بعض المخلفات الزراعيه كأعلاف غير تقليدية و دراسة إقتصادية آخرى لاستخدام الجلود كأحد أهم مخلفات مجازر الماشية .



و يهدف المؤتمر إلى دراسة العلاقات المختلفة بين تركيب ومكونات المخلفات والإستخدامات المختلفة لتلك المخلفات بما ينعكس ذلك على الإستخدام الأمثل لعناصرها و بما يحقق توفير الموارد الثانوية إعمالاًلمبادئ الإقتصاد الدوار والذى يبدأ من المراحل الأولى في التخطيط،والادارة المتكاملة للمخلفات والاقتصاد الدوار .



وإيجاد الصفات الكامنة للمخلفات والبحث في تركيبها من العناصر او المواد بهدف إيجاد الوسائل الملائمة بيئياً للإستفادة من تلك الموارد لتعظيم الفوائدالإقتصاديةلها.



كما ناقش المؤتمر محاور عدة هى الإدارة المستدامة للمخلفات التحول من الاقتصاد الخطي الى الإقتصاد الدائرى البلاستيك النآنونى في البيئة ، الإستفادة من المخلفات الزراعية وتدويرها ، تثمين الكتلة الحيوية: تحويل المخلفات إلى موارد وتحويل المخلفات إلى طاقة ، إدارة المخلفات الخطرة المنزلية الصلبة (كنموذج) عبئا على الأنظمة البيئية وكذا منظومة إدارة المخلفات بدءا من طريقة الجمع والمناولة وانتهاء بالتخلص في المرادم الأرضية المكشوفة (غير المؤهلة) ويتخلل ذلك من ممارسات غير نمطية مثل الفرز العشوائى والالتقاط و إلقائها في الطرق العامة ،إضافة إلى الخلط العشوائي لمخلفات الهدم والبناء ، الأمر الذى يفقدها ميزة الاستخدام في بعض الاستخدامات المفيدة (فى انتاج السماد العضوي أو الحرق لإنتاج الطاقة)، .