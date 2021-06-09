عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

3 جلسات في فعاليات لمؤتمر الإدارة المتكاملة للمخلفات والاقتصاد الدوار بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس .. وعميد المعهد يؤكد: نسعى لتحويل المخلفات إلى موارد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

3 جلسات فى فعاليات لمؤتمر الإدارة المتكاملة للمخلفات والاقتصاد الدوار بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس 

عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس نسعي لتحويل المخلفات إلى موارد
 

قالت الدكتورة  نهى سمير دنيا عميد معهد الدراسات والبحوث البيئيه  بجامعة عين شمس إن المؤتمر العلمى " الإدارة المتكاملة للمخلفات والاقتصاد الدوار " والذي  يعقد افتراضيا online الذى  يأتى بالتعاون مع وزارة البيئة و جهاز إدارة المخلفات و جهاز شئون البيئة يهدف  إلى دراسة العلاقات المختلفة بين تركيب ومكونات المخلفات والإستخدامات المختلفة لتلك المخلفات بما ينعكس  على الاستخدام الأمثل لعناصرها وبما يحقق توفير الموارد الثانوية إعمالاً لمبادئ الاقتصاد الدوار والذى يبدأ من المراحل الأولى في التخطيط، والادارة المتكاملة للمخلفات والاقتصاد الدوار .


وأشارت الدكتور نهي إلي أن المؤتمر يناقش محاور عدة وهى الإدارة المستدامة للمخلفات ، التحول من الاقتصاد الخطي الى الإقتصاد الدائرى ،  البلاستيك النآنونى في البيئة ، الإستفادة من المخلفات الزراعية وتدويرها وتثمين الكتلة الحيوية: وتحويل المخلفات إلى موارد ، وتحويل المخلفات إلى طاقة وإدارة المخلفات الخطرة والسياسات الحكومية فى إدارة المخلفات.


وتابعت أن معهد الدراسات والبحوث البيئة  شهد  افتتاح وحدة التحول للأخضر ومشروع بي جرين للتدوير المخلفات  (بالتعاون مع جمعية عين البيئة والاتحاد العربى للتنمية المستدامة) ومعرض المنتجات البيئية عبر استخدام وإعادة تدوير المخلفات بمشاركة وزراء البيئه والإنتاج الحربى و القوى العاملة ورئيس جامعة عين شمس .

 

تم إقامت ورشة عمل حول المخلفات الإلكترونية على هامش الفعاليات والتى ادارها  الدكتور عبد المسيح سمعان الاستاذ بالمعهد ووكيل المعهد السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث كما عقدت ثلاث جلسات ناقشت عدة موضوعات تهتم بالبيئة والتنمية المستدامة وكانت الجلسة الأولى بعنوان " التحول من الأقتصاد الخطى  إلى الإقتصاد الدائري"  برئاسة أ.د. محسن توفيق أستاذ هندسة التحكم في المنظومات بقسم العلوم الهندسية ودكتور هدى هلال منسق عام المؤتمر مقرراً للجلسة و دكتور أحمد العوضي منسقا لها.


وقد تم خلالها تناول عده محاور منها تطبيق المنهج المنظومي لتحديد فعالية الإقتصاديات البيئية الجديدة  في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري والاستعانة بالإقتصاد الدوار في إدارة المخلفات.


بينما ناقشت الجلسة الثانية الإداره المستدامه للمخلفات ورأس الجلسه أ.د. علي ناصر حسن و دكتور احمد ماهر مقرراً للجلسة ودكتور احمد ماهر منسقا لها ، وتناولت النظام المستدام لإداره نفايات الطاقة  المتجددة من خلال الإقتصاد الدائري وتقييم سياسات توظيف السندات الخضراء في الإقتصاد الدوار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤيه مصر 2030.


وجاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان"  الاستفادة من المخلفات الزراعية  وتدويرها  " برئاسة أ.د. أسامه رضوان وتطرقت إداره المخلفات في مصر والتقييم الإقتصادي للمخلفات الزراعيه وعرضت دراسة إقتتصاديه لاستخدام بعض المخلفات الزراعيه كأعلاف غير تقليدية و دراسة  إقتصادية آخرى لاستخدام الجلود كأحد أهم مخلفات مجازر الماشية .


و يهدف المؤتمر إلى دراسة العلاقات المختلفة بين تركيب ومكونات المخلفات والإستخدامات المختلفة لتلك المخلفات بما ينعكس ذلك على الإستخدام الأمثل لعناصرها و بما يحقق توفير الموارد الثانوية إعمالاًلمبادئ الإقتصاد الدوار والذى يبدأ من المراحل الأولى في التخطيط،والادارة المتكاملة للمخلفات والاقتصاد الدوار .


وإيجاد الصفات الكامنة للمخلفات  والبحث في تركيبها من العناصر او المواد بهدف إيجاد الوسائل الملائمة  بيئياً للإستفادة من تلك الموارد لتعظيم الفوائدالإقتصاديةلها.


كما  ناقش  المؤتمر محاور عدة هى الإدارة المستدامة للمخلفات التحول من الاقتصاد الخطي الى الإقتصاد الدائرى البلاستيك النآنونى في البيئة ، الإستفادة من المخلفات الزراعية وتدويرها ، تثمين الكتلة الحيوية: تحويل المخلفات  إلى موارد وتحويل المخلفات إلى طاقة ، إدارة المخلفات الخطرة المنزلية الصلبة (كنموذج) عبئا على الأنظمة البيئية وكذا منظومة إدارة المخلفات بدءا من طريقة الجمع  والمناولة وانتهاء بالتخلص في المرادم الأرضية المكشوفة (غير المؤهلة) ويتخلل ذلك من ممارسات غير نمطية مثل الفرز العشوائى والالتقاط و إلقائها في الطرق العامة ،إضافة إلى الخلط العشوائي لمخلفات الهدم والبناء ، الأمر الذى يفقدها ميزة الاستخدام في بعض الاستخدامات المفيدة (فى انتاج السماد العضوي أو الحرق لإنتاج الطاقة)، .

رئيس جامعة عين شمس تدوير المخلفات جامعة عين شمس وزارة البيئة الطاقة المتجددة المخلفات الزراعية ادارة المخلفات الدراسات العليا والبحوث مصر 2030 الدراسات والبحوث البيئية جهاز شئون البيئة الإدارة المتكاملة للمخلفات والاقتصاد الدوار

موضوعات متعلقة

أعضاء النواب والشيوخ خلال ندوة صدى البلد: مصر لا تحتاج لـ قروض في الفترة المقبلة.. الحساب الختامي به إيرادات ناقصة.. ونلتمس العذر للحكومة

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

"موافي" يكشف عن الفرق بين السنة والعام .. ويحذر من العزائم في رمضان..فيديو

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

جامعة عين شمس.. تكريم وزير الرى والموارد المائية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

ترشيحاتنا

هل يغادر ناصر ماهر الأهلي في صفقة تبادلية مع بيراميدز؟ وكيل اللاعب يرد

وزير المالية: نتوقع وصول الدفعة الثانية من قرض "النقد الدولي" الشهر الجاري.. فيديو

تهتم بـ30 مليون مزارع.. عضو "الشيوخ": نقابة للفلاحين على أجندة اللجنة

ميدو : الزمالك يسدد مبالغ غير طبيعية للاعبيه والسبب تركي آل الشيخ

منح تصاريح المعدات .. 14 معلومة عن مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أصل فيروس كورونا

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

قناة الأهلي تكشف حقيقة رحيل عمرو السولية ووجود صفقة تبادلية مع بيراميدز

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

خبر سار لـ المصريين.. استشاري مناعة يوضح أسباب انخفاض الإصابة بفيروس كورونا

السعودية | بيان عاجل من الدفاع المدني بشأن حريق محطة وقود عنيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

نسيوا شاش في بطني.. فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ