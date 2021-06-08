عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المعاينة : مصنع القناطر الخيرية المحترق غير مرخص

حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية

كشفت المعاينة الأولية فى حادث اندلاع حريق بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أن المصنع غير مرخص والحريق شب في المصنع دون وقوع خسائر بشرية، كما تبين أن النيران أتت على محتوياته وجارى حصر الخسائر والتلفيات.


أمرت نيابة القناطر الخيرية بندب المعمل الجنائى لفحص حريق شب داخل مصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات ومعاينة المصنع محل الحريق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية والعقيد هيثم شحاته وكيل الحماية، ورجال الحماية لموقع الحريق وجرى الدفع بسيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.


بالفحص والمعاينة تبين أن الحريق نشب بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية وهو مقام على 500 متر مربع مكون من دور أرضى وطابقين علويين والتهم الحريق المصنع كله ولا يوجد خسائر بالأرواح حيث تم منع امتداد النيران إلى المبانى المجاورة وتولت النيابة التحقيق.

اخبار المحافظات اخبار محافظة القليوبية القناطر الخيرية القليوبية

موضوعات متعلقة

سقط من على السقالات.. وفاة عامل اثناء تطوير واجهة مبنى محافظة القليوبية

ضبط 10 قطع سلاح نارى و41 قضية مخدرات في القليوبية

ترشيحاتنا

كلكوا كدابين.. بهذة الكلمات خطيبة الكاتب أحمد مدحت تعبر عن صدمتها بعد وفاته

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

النمنم: "الإخوان" كانت تنفق 110 ملايين دولار يوميا في اعتصام رابعة

أبرزها المناديل والأكياس.. محمد يرسم المشاهير باستخدام 10 أدوات غريبة.. فيديو

5 ملايين إصابة و132 ألف وفاة بفيروس كورونا في أفريقيا

ما حكم ملامسة الكلب وهل تنقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

سهرة حمراء تتسبب في مقتل خليجي.. والسجن المؤبد لـ 4 متهمين

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

النائب العام يأمر بالطعن بالنقض على الحكم ببراءة المتهم هيثم كامل أبو علي

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

كل شيء على ما يرام.. أول تعليق من ماكرون عقب تعرضه للصفع

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

بحد أدنى 250 جنيها | زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين والصرف أول يوليو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

شاهد .. أسماك قرش المطرقة تحيط بامرأة على عوامة من كل جانب

فيديو

فيديو جراف.. روبوتات الحرم.. كيف استعدت السعودية لـ موسم الحج؟

فيديوجراف.. تفاصيل العثور على كشف أثري يعود للأسرة 26 بالإسماعيلية

فيديوجراف| موجود في البصل.. الفرق بين الفطر والعفن الأسود

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ