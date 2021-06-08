المعاينة : مصنع القناطر الخيرية المحترق غير مرخص

كشفت المعاينة الأولية فى حادث اندلاع حريق بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أن المصنع غير مرخص والحريق شب في المصنع دون وقوع خسائر بشرية، كما تبين أن النيران أتت على محتوياته وجارى حصر الخسائر والتلفيات.



أمرت نيابة القناطر الخيرية بندب المعمل الجنائى لفحص حريق شب داخل مصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات ومعاينة المصنع محل الحريق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية والعقيد هيثم شحاته وكيل الحماية، ورجال الحماية لموقع الحريق وجرى الدفع بسيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.



بالفحص والمعاينة تبين أن الحريق نشب بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية وهو مقام على 500 متر مربع مكون من دور أرضى وطابقين علويين والتهم الحريق المصنع كله ولا يوجد خسائر بالأرواح حيث تم منع امتداد النيران إلى المبانى المجاورة وتولت النيابة التحقيق.