تونس: 300 مليون دينار خسائر قطاع الكهرباء

كشف وزير الصناعة والطاقة التونسي، محمد بوسعيد، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتكبد خسائر بـ 300 مليون دينار نتيجة الربط بشبكة الكهرباء خلسة.

وقال بوسعيد إن صعوبة الوضعية المالية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز تعود إلى العزوف عن الدفع من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص وهي نسبة في حدود 2000 مليون دينار، مؤكدا أن المؤسسة تقوم بجهود لجمع مستحقاتها، وفقًا لإذاعة “موزاييك إف إم” التونسية.

وأشار إلى أن عدد المهندسين العاملين بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز يبلغ 1083 مهندسا، موضحًا أن مواصلة الإضراب سيضر بنسق تزويد المواطنين بالكهرباء.