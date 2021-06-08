بمذاق شهي.. مكونات طريقة البرجر بالشوفان

بمطحون حبوب الشوفان

نحتاج من وقت لآخر معرفة مكونات طريقة البرجر بالشوفان، وبالأخص لمن يتبعون حمية غذائية صحية، حيث انهم يريدون استهلاك أقل عدد من السعرات الحرارية لكي لا يتسبب لهم في زيادة الوزن.





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة البرجر بالشوفان بأقل التكاليف والمكونات، وبنفس المذاق الشهي المعتاد لـ الجاهز، إلا أنه يتم تقليل السعرات الحرارية باستخدام دقيق الشوفان او مطحون حبوب الشوفان، وفيما يلي سنقدم لكم الوصفة بالتفصيل..

مكونات طريقة البرجر بالشوفان



مكونات طريقة البرجر بالشوفان

مكونات طريقة البرجر بالشوفان :

1 كيلو لحم مَفروم

1 كوب شوفان

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة بهار لحم (7 بهارات)

1 ½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ كوب ماء



مكونات طريقة البرجر بالشوفان :



1- يسكب الشوفان فى الكبة، ويطحن بالتدريج بحتى يصبح طحيناً خشناً.

2- تضاف جميع المكونات الأخرى إلى الشوفان فى الكّبة، وتخفق على سرعة عالية لثوانىِ حتى تخلط جيداً وتصبح عجيناً ناعماً.

3- توضع مقلاة كبيرة الحجم على نار متوسطة حتى تسخن جيداً، ثم تدهن بالقليل من الزيت بواسطة فرشاة.

4- يشكل البرجر أقراص سميكة من عجين اللحم باليد

5- يوضع قرص اللحم مباشرة فى المقلاة الساخنة، ويترك لمدة 6 دقائق على كل وجه أو حتى يَتم نضجه جيداً ويَأخذ اللون البنىِ الداكن.

6- توضع البرجر بالشوفان فى شطائر من الخبز، وترص عليها شرائح الجبن والطماطم والبصل والخس ومخلل الخيار، وتقدم مع البطاطس المقلية.