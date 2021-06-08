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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 ملايين إصابة و132 ألف وفاة بفيروس كورونا في أفريقيا

فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن قارة إفريقيا سجلت 4 ملايين و928 ألف و685 إصابة بكورونا حتى الآن.

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الصحة العالمية تحذر دول العالم من تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

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تحذير شديد اللهجة من الصحة العالمية لدول العالم

وقال المركز الأفريقي إن إجمالي الوفيات في أفريقيا وصل إلى 132517، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء في القارة 4447383 .

وحذرت منظمة الصحة العالمية، دول العالم من تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بشكل مفاجئ.


ودعا مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، الدول التي تنظر في تخفيف تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، إلى أن تقوم بذلك بحذر وبما يتماشى مع انتشار الفيروس وقدرات الاستجابة له.
 

وحسب المركز الإعلامي للمنظمة، ذكر بيان للصحة العالمية، اليوم الثلاثاء أن جائحة كوفيد-19 تسير في اتجاهين مختلفين: بلدان لا تزال تواجه حالة خطيرة للغاية من انتشار المرض، وبلدان أخرى لديها أعلى معدلات من التطعيم تنظر في تخفيف التدابير والقيود.
 

وأضاف البيان: "العديد من البلدان لا تملك هذا الخيار، لأنها لا تملك ما يكفي من لقاحات كـوفيد-19. في هذه البلدان، ويعد الاستخدام المستمر لتدابير الصحة العامة المصممة خصيصا (للدول) هو أفضل طريقة لقمع انتقال العدوى".

مواجهة كورونا كوفيد-19 منظمة الصحة العالمية كورونا في إفريقيا أزمة فيروس كورونا المستجد

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