عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 ميداليات لسيدات مصر في منافسات البطولة العربية للرماية.. صور

صدى البلد

حققت الراميات المصريات 4 ميداليات متنوعة، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات 10 متر مسدس سيدات، و10 متر بندقية،  ضمن فعاليات البطولة العربية للرماية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 حتى 12 يونيو الجاري، على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر والمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية.

وحرص اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية على حضور ختام منافسات المسدس والبندقية ضغط هواء بالمركز الأوليمبي بالمعادي بحضور كل من صبيح مراد رئيس الاتحاد العراقي، وعبدالغني الوجية أمين عام الاتحاد اليمني، وعاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الاوليمبي.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري للرماية بمستوى منافسات اللاعبين واللاعبات في كل مراحل البطولة، وتحقيق نتائج متميزة تعكس تطور رياضة الرماية على مستوى البلدان العربية، لافتاً إلى سعادة جميع المشاركين والوفود المرافقة لهم بتواجدهم بمصر، واشادتهم بالتنظيم المميز للبطولة، وأماكن استضافة المنافسات بالمركز الأوليمبي بالمعادي وميادين الرماية بنادي الصيد فرع 6 أكتوبر.

وتمثلت نتيجة الرماية بالمسدس مسابقة 10 متر سيدات،  في حصول الرامية التونسية ألفة الشعراني على الميدالية الذهبية ، واللاعبة المصرية هالة الجوهري بالفضية وفي المركز الثالث جاءت فاطمة عباس وهيب من العراق.

وفي مسابقة 10 متر بندقية سيدات، فازت القطرية عائشة السويدي بالميدالية الذهبية بمجموع (246 نقطة)، و استطاعت اللاعبة المصرية الزهراء شعبان الحصول على الميدالية الفضية بمجموع (245 نقطة)، فيما حصدت المصرية هدير مخيمر الميدالية البرونزية برصيد (222.7 نقطة).

وعلى مستوى الفرق، حل الفريق المصري المكون من هالة الجوهري، وهدير سعد ورضوى محمود في المركز الثاني محققاً الميدالية الفضية برصيد (1690 نقطة)، بعد الفريق التونسي الذي حقق الذهبية بـ(1696 نقطة)، فيما جاء فريق العراق ثالثا بـ(1562 نقطة).

ويشارك في البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات.

Capture
Capture
مصر الرماية نادى الصيد الاتحاد المصري حازم حسني المركز الاوليمبي الاتحاد المصري للرماية المركز الأوليمبي بالمعادي ميادين نادى الصيد البطولة العربية للرماية

ترشيحاتنا

إلهان عمر تثير الجدل بتصريح خطير: أمريكا وإسرائيل وحماس وطالبان ارتكبوا فظائع لا يمكن تصورها

كلكوا كدابين.. بهذة الكلمات خطيبة الكاتب أحمد مدحت تعبر عن صدمتها بعد وفاته

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

النمنم: "الإخوان" كانت تنفق 110 ملايين دولار يوميا في اعتصام رابعة

أبرزها المناديل والأكياس.. محمد يرسم المشاهير باستخدام 10 أدوات غريبة.. فيديو

5 ملايين إصابة و132 ألف وفاة بفيروس كورونا في أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

سهرة حمراء تتسبب في مقتل خليجي.. والسجن المؤبد لـ 4 متهمين

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

النائب العام يأمر بالطعن بالنقض على الحكم ببراءة المتهم هيثم كامل أبو علي

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

كل شيء على ما يرام.. أول تعليق من ماكرون عقب تعرضه للصفع

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

بحد أدنى 250 جنيها | زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين والصرف أول يوليو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

شاهد .. أسماك قرش المطرقة تحيط بامرأة على عوامة من كل جانب

فيديو

فيديو جراف.. روبوتات الحرم.. كيف استعدت السعودية لـ موسم الحج؟

فيديوجراف.. تفاصيل العثور على كشف أثري يعود للأسرة 26 بالإسماعيلية

فيديوجراف| موجود في البصل.. الفرق بين الفطر والعفن الأسود

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ