في ثاني المباريات الودية.. سموحة يفوز على المجد برباعية
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي الفوزعلى فريق المجد أحد الفرق الصاعدة حديثا للدوري الممتاز" ب" برباعية نظيفة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء اليوم .
أحرز رباعية سموحة كل من محمود معاذ من ركلة جزاء في الشوط الأول ، وأضاف رفيق كابو وديريك نسينامي وشريف رضا الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني .
وخاض لاعبو سموحة مواجهة ودية مساء أمس " الاثنين"، أمام غزل المحلة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي "2-2".
وأكد أحمد سامي المدير الفني لسموحة أهمية الوديتين اللتين خاضهما لاعبو الفريق خلال فترة التوقف استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري .
ويعاني أحمد سامي المدير الفني للفريق من غيابات مؤثرة في خط الظهر خلال مواجهة نادي بيراميدز حيث يفتقد أهم العناصر وهم كل من رجب نبيل ومحمود البدري وشريف رضا .
ويستغل أحمد سامي فترة التوقف الحالية في تجهيز البدلاء لسد عجز خط الظهر من خلال خوض الوديات لتصحيح مسار اللاعبين والوصول إلي التشكيل المثالي أمام بيراميدز.